4,5 тысячи дел по мошенничеству открывают в Украине ежемесячно: где больше всего

За 8 месяцев 2025 года было открыто более 35 тысяч уголовных производств по ст. 190 УК «Мошенничество». В среднем, 4,5 тысячи дел по мошенничеству открывают в Украине ежемесячно. До суда доходит 21% дел. На данный момент больше всего производств открыто в Киеве, на Днепропетровщине и Харьковщине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Количество дел по мошенничеству

Как отмечают аналитики, 35 599 уголовных дел по мошенничеству зафиксировано с января по август 2025 года в Украине. Это в 1,5 раза меньше, чем за такой же период в прошлом году. В то же время это все равно в 1,8 раза больше, чем до начала полномасштабной войны.

По данным "Опендатабот", пик мошенничества пришелся на 2023 год: тогда открыли рекордные 82 тысячи производств. В среднем, в тот год открывалось по 7 тысяч дел ежемесячно, а с мая по август – более 8 тысяч. С этого времени количество новых дел постепенно уменьшается. В этом году фиксируется около 4,5 тысячи новых производств в месяц.

Каждое пятое производство доходит до суда

Аналитики подчеркивают, что не все дела доходят до суда. Так, в 9 тысячах производств в этом году вручили подозрение, а в суд направили 7,6 тысяч — 21% от общего количества. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 30%, а в 2022–2023 гг. годах - всего 18%.

Где больше всего дел

В "Опендатабот" отмечают, что больше всего обращений по мошенничеству в этом году зафиксировано в Киеве — 4 882 дела.

На втором месте оказалась Днепропетровщина (3511 производств), на третьем месте - Харьковщина (2671).

Меньше всего производств, кроме временно оккупированных территорий и зоны боевых действий, зафиксировано в Ивано-Франковской области — около 700 дел.

Аналитики констатируют, что количество мошенничеств в этом году уменьшилось на треть по сравнению с прошлым годом. Впрочем, в некоторых регионах падение минимальное, как в Хмельнитчине, где показатель снизился лишь на 1%.

В Днепропетровской и Черновицкой областях таких обращений уменьшилось более чем на 40%.

Однако по сравнению с 2021 годом, то на Житомирщине дел о мошенничестве увеличилось более чем в 4 раза, а в Закарпатье — в три раза.

Напомним, в прошлом году количество мошенничества с платежными карточками уменьшилось на 2 тыс. операций (или на 1%) – до 270 тыс. сделок. На один миллион расходных операций с платежными картами приходилась 31 мошенническая операция.