Выманили 12 млн грн: украинские и чешские правоохранители "накрыли" колл-центры, которые обманывали граждан ЕС

Украинские и чешские правоохранители ликвидировали сеть мошеннических колл-центров на территории Днепропетровской, Киевской и Кировоградской областей. Мошенники обманули граждан ЕС почти на 12 миллионов гривен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, операторы мошеннической сети проводили зарубежные звонки, представлялись работниками банковских учреждений и обманным путем убеждали граждан Евросоюза якобы из-за угрозы несанкционированного доступа к счетам временно перевести деньги или получить криптовалюту. Таким образом, им удастся завладеть суммой, что эквивалентно почти 12 миллионам гривен.

Противоправную деятельность наладил житель Днепра, являющийся лидером группировки. Он привлек сообщников из жителей разных регионов Украины, а также граждан Чехии и Молдовы.

В результате успешно проведенной спецоперации в рамках международного сотрудничества правоохранительных органов Украины и Чешской Республики закреплена деятельность сети мошеннических колл-центров и установлены участники транснациональной преступной организации, действовавшей на территории обеих стран.

Во время проведения обысков в Днепропетровской Харьковской, Закарпатской, Полтавской области и г. Киеве изъята документация, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карточки, четыре дорогостоящих автомобиля, а также другие вещественные доказательства.

Организатору и пяти участникам преступной группы сообщили о подозрении в создании преступной организации и мошенничестве в особо крупных размерах. Трое из них, граждане Украины, были задержаны.

