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Полиция разоблачила мошеннический колл-центр, который обманул предпринимателей на 7,5 млн гривен

Полиция разоблачила мошеннический колл-центр, который обманул предпринимателей на 7,5 млн гривен
Фото: скриншот из видео Нацполиции

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая под видом продаж дизельного горючего и минеральных удобрений обманывала предпринимателей и фермеров. Общая сумма ущерба составляет 7,5 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

В состав преступной группы входило восемь человек. Злоумышленники покупали общества с ограниченной ответственностью, имевшие зарегистрированную деятельность в сфере оптовой торговли. После этого они получали доступ к банковским счетам, электронной почте и другим документам компаний.

Фиктивные предприятия использовали для размещения в соцсетях и через SMS-рассылку объявлений о продаже горючего и удобрений по ценам ниже рыночных. Они заключали электронные договоры с фермерами и предпринимателями на поставку товаров по подписке, однако после получения средств исчезали из связи.

Среди пострадавших – 19 украинских предприятий, ставших жертвами мошенников в течение года.

Полицейские провели спецоперацию в Винницкой, Одесской, Киевской областях и Киеве. В ходе обысков изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, бухгалтерские документы, черновые записи и поддельные печати.

Восемь участников преступной организации получили подозрения по статьям 190 (Мошенничество) и 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Мошенникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Также продолжаются меры для объявления трех скрывающихся за рубежом подозреваемых в международный розыск.

Добавим, 62% украинцев сталкивались с телефонными мошенниками в течение 2024 года. 39% опрошенных делают все возможное, чтобы лучше разбираться в кибербезопасности.

Автор:
Татьяна Гойденко