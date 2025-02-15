В 2024 году криптомошенники получили почти $10 млрд: какие схемы самые популярные

В 2024 году криптомошенники получили по меньшей мере 9,9 миллиарда долларов США. Ожидается, что эта сумма увеличится, поскольку в ближайшие месяцы эксперты идентифицируют больше незаконных адресов, связанных с финансовыми махинациями.

Об этом сообщила аналитическая компания Chainalysis.

Несмотря на то, что предварительные оценки указывают на определенное снижение доходов мошенников в 2024 году, реальные цифры могут оказаться рекордными. За прошлые годы аналитики наблюдали средний рост мошеннических доходов на 24% между годовым отчетным периодом, поэтому в итоге потери жертв криптомошенников могут превысить 12 миллиардов долларов.

Одной из распространенных мошеннических схем остается высокодоходное инвестиционное мошенничество (HYIS), основанное на принципах финансовой пирамиды. Оно ответственно за 50,2% всех средств, полученных мошенниками, хотя его доля в общем объеме мошенничеств снизилась на 36,6% по сравнению с 2023 годом.

В то же время набирает популярность так называемая схема "убой свиней" (pig butchering), или романтическое мошенничество. Ее доля в общем объеме мошенничества выросла на 40% и достигла 33,2%. Суть метода состоит в том, что злоумышленники налаживают доверительные отношения с жертвами, часто романтического характера, а затем убеждают их инвестировать в фиктивные криптовалютные платформы или фонды.

Аналитики также отмечают активное использование мошенниками искусственного интеллекта. Генеративные нейросети помогают им создавать поддельные документы для верификации на биржах и в финансовых сервисах. Согласно данным компании Alterya, в 85% случаев мошенничества используются аккаунты, успешно обходящие традиционные системы проверки личности.

Что касается направлений, куда поступают незаконные средства, то большинство криптовалюты, полученной мошенниками, переводится на централизованные биржи (CEX). В то же время, наблюдается активное использование децентрализованных финансовых протоколов (DeFi), в частности на блокчейнах Ethereum, Tron и Solana.

Кроме того, с середины 2023 г. возросла роль платформы Huione Guarantee, которая не только способствует отмыванию средств, но и предоставляет широкий спектр незаконных услуг для криптопреступников.

Учитывая масштабы мошенничества, финансовые регуляторы и аналитические компании усиливают меры противодействия криптопреступности, используя искусственный интеллект и новые методы выявления подозрительных транзакций.

Напомним, согласно данным Chainalysis, в 2023 году мошенничество принесло преступникам минимум $4,6 млрд дохода в криптовалютах. И, скорее всего, эти данные – еще не предел, ведь в отчетный период могут быть выявлены новые схемы, которые покажут дополнительную прибыль аферистов. Так, в 2022 году аналитики Chainalysis изначально определили $5,9 млрд. дохода от мошенничества. Сейчас эта оценка выросла до $6,5 млрд.