В розовых очках. Как криптомошенники организуют любовные ловушки для своих жертв

В последние годы в мире активно развивается рынок романтического мошенничества. Преступная схема работает так: аферист заводит личные отношения с жертвой в соцсетях и втирается в доверие, а затем предлагает человеку инвестировать деньги в интересные предложения с большой прибылью или просит помощи на операцию или решение других срочных проблем. Как организована работа банд, как жертвы платят аферистам, сколько денег получают группировки, как стражи порядка борются с криптопреступностью, - читайте в переводе исследования The 2024 Crypto Crime Report от компании Chainalysis.

Почему фишинг и романтическое мошенничество стали опасностью

Согласно данным Chainalysis, в 2023 году мошенничество принесло преступникам минимум $4,6 млрд дохода в криптовалютах. И, скорее всего, эти данные – еще не предел, ведь в отчетный период могут быть выявлены новые схемы, которые покажут дополнительную прибыль аферистов. Так, в 2022 году аналитики Chainalysis изначально определили $5,9 млрд. дохода от мошенничества. Сейчас эта оценка выросла до $6,5 млрд.

Как в разные годы зарабатывают криптомошенники. Источник: Chainalysis

Аналитики Chainalysis отмечают, что мошенники становятся все более изощренными и разнообразными в своих тактиках, поэтому становится все труднее идентифицировать адреса, связанные с крипто мошенничеством. Например, злоумышленники, стоящие за романтическими мошенничествами, также известными как мошенничество с " резкой свиней ", часто сообщают жертвам адреса в каналах связи "один на один" в виде текстовых сообщений. Если жертвы не сообщат о своих потерях властям, очень сложно идентифицировать определенные адреса как связанные с мошенничеством.

"Эти осложнения вызывают занижение реального количества мошеннических действий, особенно в последние два года, когда мошенничество с любовными отношениями стало более распространенным", - говорится в исследовании.

Существует и другая проблема: мошенники могут обманывать людей, обещая жертвам возможность инвестировать в криптовалюту, но получают средства в фиатной форме.

"Эти цифры вообще не будут отображаться в данном исследовании", - говорится в Chainalysis.

Сколько зарабатывают мошенники на романтических отношениях

Несмотря на снижение общих доходов мошенников, в некоторых категориях прибыль преступников существенно растет. В частности, в 2023 году хорошо заработали преступники, связанные с любовными отношениями. Их доход вырос более чем вдвое по сравнению с 2022 годом.

Какие виды криптомошенничества больше всего зарабатывают. Источник: Chainalysis

"В целом с 2020 года активность мошенничества, связанного с любовными отношениями, выросла в 85 раз. Это особенно беспокоит, если учесть, что мошенничество с любовными отношениями имеет самое плохое влияние на жертв", - говорится в исследовании.

Какой средний чек есть в разных видах криптомошенничества. Источник: Chainalysis

Также аналитики Chainalysis отмечают, что некоторые мошенничества теоретически можно отнести к нескольким категориям. В частности, многие романтические мошенничества связаны с типичными инвестиционными преступлениями.

То есть преступник может завязать с жертвой любовные отношения, втереться в доверие и порекомендовать какую-нибудь возможность инвестиции с высокими доходами. При этом веб-сайты могут быть фишинговыми, поэтому преступники получают доступ к финансовым активам жертвы.

Или, как вариант, введенный в заблуждение человек может добровольно перевести криптовалюту на кошелек афериста. Поэтому общаться с незнакомыми людьми в интернете нужно очень осторожно.

Как мошенники зарабатывают деньги на фишинге

Мошенники много лет используют фишинг , чтобы получить деньги от жертв. Исторически преступники нацелились на широкий круг пользователей, распространяя поддельные криптоприложения. Эту тактику в последние годы активно и эффективно используют и романтические мошенники. Из-за этих афер некоторые жертвы потеряли десятки миллионов.

Как романтические мошенники используют фишинг? Когда жертва одобряет криптотранзакцию на определенную сумму токенов для преступника, аферист через фишинговые ссылки получает доступ к этой криптовалюте. То есть сначала транзакция может быть одобрена для перевода средств на один криптокошелек, но преступник перемещает крипту в новый адрес. Таким образом, мошенники пытаются запутать следы украденных денег.

"Многие децентрализованные программы (dApps) на блокчейнах с поддержкой смарт-контрактов, таких как Ethereum, требуют от пользователей подписывать транзакции одобрения, что дает смарт-контрактам dApps разрешение на перемещение средств, хранящихся на адресе пользователя. Одобрения, предоставленные для защиты dApps, как правило, безопасны, поскольку правильно разработанные смарт-контракты могут использовать это одобрение только по указанию пользователя или когда такое одобрение требуется для нормального функционирования dApp. В таких случаях обычно ожидается, что пользовательский адрес dApp инициирует транзакцию для расходования средств", - говорится в исследовании.

Но аферисты могут воспользоваться тем фактом, что многие пользователи криптовалюты привыкли подписывать транзакции, так что могут быть невнимательны, говорят аналитики Chainalysis. Хитрость заключается в том, какие разрешения предоставляются, и в надежности получающей это разрешение стороны.

"Например, во время одного фишингового мошенничества по одобрению транзакций злоумышленники распространили фиктивную историю о фишинге с одобрением на криптобирже Uniswap . Тогда они создали поддельную страницу Etherscan, где пользователи могли проверить одобрение своих транзакций, подключив свои кошельки и подписав транзакцию одобрения, чтобы проверить, могут ли они стать жертвой. Эта последняя транзакция была ядром фактического мошенничества фишинга", - рассказывают в Chainalysis.

Как эксперты анализируют рынок романтического мошенничества

Сейчас фишеры все чаще нацеливаются на конкретные жертвы, строят с ними романтические отношения, чтобы убедить подписать транзакцию одобрения. Ведущий менеджер продуктов Metamask Тейлор Монахан отследил фишинг одобрения в романтических мошенничествах. Аналитик начал проверять набор из 1013 адресов, привлеченных к романтическим аферам с фишингом. Далее список криптокошельков расширился.

"По нашим подсчетам, жертвы адресов потеряли примерно $1 млрд из-за фишинг-мошенничества с мая 2021 года. Часть этих средств может касаться схем с отмыванием средств аферистами. Общая цифра, вероятно, лишь верхушка гораздо большего айсберга. Известно, что о мошенничестве связанные с любовными отношениями, мало сообщают", - отмечается в отчете.

Пиковые периоды доходности мошенников, зарабатывающих на фишинге. Источник: Chainalisys

Прибыли мошенников, зарабатывающих на фишинге, достигли пика в мае 2022 года. В общей сложности в 2022 году жертвы потеряли примерно $516,8 млн из-за фишинга, против всего $374,6 млн в 2023 году (до ноября).

Согласно данным Chainalysis, в одной из самых успешных фишинговых афер украдено $44,3 млн. То есть жертвами стали тысячи человек. Это составляет 4,4% от общего количества мошенничества за период исследования.

В то же время на десять наиболее популярных фишинговых адресов приходится 15,9% от всего преступного дохода. А на 73 самых больших адреса - половина похищенных денег.

В общем, после того, как мошенники получают деньги, они перемещают их с адресов консолидации похищенных средств к точкам обналичивания — в основном это централизованные обмены.

Как криптотрасль может защититься от мошенников? В Chainalysis считают, что нужно внедрять следующие меры:

пользователи могут применять тактики распознавания мошеннических шаблонов,

специалисты бирж могут отслеживать блокчейн с целью выявления подозрительных транзакций или криптокошельков.

"Если обнаружена какая-то подозрительная деятельность, можно применять автоматическую заморозку средств или отчет в правоохранительные органы", - говорят аналитики.

Как работают преступные мошеннические организации

Глобальный аналитик Global Fusion Center Международной миссии правосудия Эрик Хейнц рассказал, как организована работа банд, в частности, использующих романтическое мошенничество.

Часто группировки занимаются торговлей людьми, вербуют в соцсетях новых членов банд, используют различные схемы мошенничества, чтобы получить деньги жертв. Правоохранители отслеживают эти преступные организации, нанося на карту их объединения с помощью спутниковых изображений и общаясь с жертвами.

"Условия, в которых находятся эти люди (объекты торговли), ужасающие. Они вынуждены работать по 12 и более часов в день. Если они не отвечают квотам на контакт с потенциальными жертвами мошенников, банды бьют их, пытают и даже отказывают в еде", - говорит Хейнц.

Работа таких банд организована следующим образом. Как правило, одна компания владеет землей и зданиями, а затем сдает их в аренду другим компаниям, совершающим настоящее романтическое мошенничество. Владельцы комплексов часто также обеспечивают "безопасность" для своих арендаторов, то есть охранников, которые не дадут жертвам торговли людьми убежать.

"Как эти банды используют криптовалюту? Они берут криптовалютные платежи от жертв мошенников. Также часто преступники говорят семьям жертв торговли людьми заплатить выкуп в обмен на свободу родственника. Эти платежи также происходят в криптовалюте", – говорится в отчете.

Как бандиты зарабатывают деньги в KK Park

Один из примеров – KK Park, известный комплекс в Юго-Восточной Азии. Он расположен в городке Мьявади, что в Мьянме. Здесь содержится более 2000 проданных людей, занимающихся романтическим мошенничеством.

Фото KK Park со спутника. Источник: Chainalisys

Эта банда имела многомиллионные доходы от романтического мошенничества и выкупа жертв торговли людьми. К примеру, только на один из адресов было отправлено $24,2 млн в криптовалюте.

Несмотря на большие объемы рынка романтического криптомошенничества, представители легальной экосистемы цифровых активов делают все возможное, чтобы бороться с преступниками. В частности, в ноябре-2023 эмитент стейблкойнов Tether и биржа криптовалют OKX объявили, что они сотрудничали с Минюстом США. В рамках расследования Tether заморозил около $225 млн в токенах USDT. Эти деньги были связаны с международным синдикатом торговли людьми в Юго-Восточной Азии, проводившим романтические мошенничества.

Кроме того, в конце 2023 Интерпол провел операцию совместно с правоохранителями из Южной Кореи. В результате власти арестовали 3500 киберпреступников, связанных с онлайн-мошенничеством. Тогда были конфискованы средства на сумму $300 млн. Из них $100 млн составили цифровые активы.