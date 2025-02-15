У 2024 році криптошахраї отримали майже $10 млрд: які шахрайські схеми найпопулярніші

У 2024 році криптошахраї отримали щонайменше 9,9 мільярда доларів США. Очікується, що ця сума зросте, оскільки в найближчі місяці експерти ідентифікують більше незаконних адрес, пов’язаних із фінансовими махінаціями.

Про це повідомила аналітична компанія Chainalysis.

Попри те, що попередні оцінки вказують на певне зниження доходів шахраїв у 2024 році, реальні цифри можуть виявитися рекордними. За минулі роки аналітики спостерігали середнє зростання шахрайських доходів на 24% між річними звітними періодами, тож у підсумку втрати жертв криптошахраїв можуть перевищити 12 мільярдів доларів.

Однією з найпоширеніших шахрайських схем залишається високоприбуткове інвестиційне шахрайство (HYIS), засноване на принципах фінансової піраміди. Воно відповідальне за 50,2% усіх коштів, отриманих шахраями, хоча його частка у загальному обсязі шахрайств знизилася на 36,6% у порівнянні з 2023 роком.

Водночас набирає популярності так звана схема "забій свиней" (pig butchering), або романтичне шахрайство. Її частка у загальному обсязі шахрайств зросла на 40% та досягла 33,2%. Суть методу полягає в тому, що зловмисники налагоджують довірчі стосунки з жертвами, часто романтичного характеру, а потім переконують їх інвестувати у фіктивні криптовалютні платформи або фонди.

Аналітики також відзначають активне використання шахраями штучного інтелекту. Генеративні нейромережі допомагають їм створювати підроблені документи для проходження верифікації на біржах та у фінансових сервісах. Згідно з даними компанії Alterya, у 85% випадків шахрайства використовуються акаунти, що успішно обходять традиційні системи перевірки особи.

Що стосується напрямів, куди надходять незаконні кошти, то більшість криптовалюти, отриманої шахраями, переводиться на централізовані біржі (CEX). Водночас спостерігається активне використання децентралізованих фінансових протоколів (DeFi), зокрема на блокчейнах Ethereum, Tron і Solana.

Крім того, з середини 2023 року зросла роль платформи Huione Guarantee, яка не лише сприяє відмиванню коштів, а й надає широкий спектр незаконних послуг для криптозлочинців.

З огляду на масштаби шахрайства фінансові регулятори й аналітичні компанії посилюють заходи протидії криптозлочинності, використовуючи штучний інтелект і нові методи виявлення підозрілих транзакцій.

Нагадаємо, згідно з даними Chainalysis, у 2023 році шахрайство принесло злочинцям щонайменше $4,6 млрд доходу у криптовалютах. І скоріш за все, ці дані – ще не межа, адже у звітний період можуть бути виявлені нові схеми, які покажуть додатковий прибуток аферистів. Так, у 2022 році аналітики Chainalysis спочатку визначили $5,9 млрд доходу від шахрайства. Зараз ця оцінка зросла до $6,5 млрд.