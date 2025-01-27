Более 60% украинцев сталкивались с телефонными мошенниками в 2024 году — исследование

62% украинцев сталкивались с телефонными мошенниками в течение 2024 года. 39% опрошенных делают все возможное, чтобы лучше разбираться в кибербезопасности.

Об этом сообщает Rakuten Viber, который спросил украинцев, сталкивались ли они с кибер- и телефонными мошенниками в течение года.

Сталкивались ли украинцы с кибермошенниками?

Отмечается, что результаты опроса показали, что 62% украинцев сталкивались с кибер- и телефонными жуликами в течение последнего года. Еще треть пользователей ( 30% ) слышали о таких случаях от окружающих.

На вопрос "Сталкивались ли вы с кибер- и телефонными мошенниками в течение последнего года?" ответы распределились следующим образом:

Да — 62%;

Нет, но слышал о таких случаях от окружения — 30%;

Нет, даже не слышал о таких случаях — 8%.

Стали ли украинцы лучше разбираться в кибербезопасности

Украинцы также рассказали, стали ли они лучше разбираться в кибербезопасности за последний год. Согласно опросу, 39% респондентов делают все, чтобы знать о кибербезопасности больше, тогда как в прошлом году только 21% выбрали такой ответ. Кроме того, только 28% украинцев не интересуются кибербезопасностью (в то время как в январе 2024 года вопрос киберзащиты не интересовал 50% респондентов).

Ответы на вопрос "По вашему мнению, стали ли вы лучше разбираться в кибербезопасности за последний год?" распределились следующим образом:

Скорее да, делаю все для этого — 39% (21% в 2024 году);

Не интересуюсь этим вопросом – 28% (50% в 2024 году);

Скорее нет, целенаправленно ничего не читал/а — 21% (17% в 2024 году);

И раньше круто разбирался в этом — 7% (6% в 2024 году);

Очень прокачался в этой теме, теперь могу лекции читать — 5% (6% в 2024 году).

Rakuten Viber – одно из самых надежных и популярных приложений в мире. Мы создаем безопасную среду, в которой люди поддерживают значимые отношения, радуются ценным моментам со своими семьями и друзьями, управляют делами и уделяют время своим увлечениям – все это в едином приложении. Как суперапп, мы предоставляем нашим пользователям услуги, покрывающие все аспекты повседневных потребностей.

В Украине Rakuten Viber установлен на 98% смартфонов. Rakuten Viber является частью японской Rakuten Group, Inc., мирового технологического лидера в сфере финтех, электронной коммерции, цифрового контента и коммуникационных услуг.

Заметим, что за 2023-2024 год Rakuten Viber заблокировал около 40 тысяч мошенников и спамеров в приложении. Благодаря постоянному мониторингу команды и жалобам пользователей злоумышленников снижается. В то же время мошенники находят новые методы для завладения профилями.

Да, недавно Rakuten Viber отследил новую мошенническую схему : злоумышленники представляются другим известным сервисом, чтобы получить доступ к аккаунту пользователя.

Как предотвратить мошенничество

Rakuten Viber напоминает, что коды активации аккаунта и пароли никогда нельзя сообщать посторонним.

Что делать в случае подозрительных сообщений:

Если вы получили сообщение от пользователя, которого нет в списке контактов, и вы считаете, что это мошенник, нажмите “Блокировать и сообщить о спаме”.

Обратитесь с жалобой в команду поддержки по ссылке.

Кроме того, при необходимости установите ограничения на сообщения и звонки от неизвестных контактов через меню Параметры => Конфиденциальность => Запросы.

Можно также включить Автоматическую проверку на спам: Параметры => Конфиденциальность => Автоматическая проверка спама.

Если вы хотите знать, звонит ли спаммер из неизвестного номера или звонок безопасен — команда советует воспользоваться функцией "Идентификация абонентов" (для пользователей Android через Параметры => Вызовы и сообщения => Идентификация абонентов). В случае, если контакт является потенциальным мошенником, это будет отмечено при вызове.

Rakuten Viber напоминает: никогда не делитесь вашими личными данными, включая коды и пароли, с посторонними лицами. Это позволит обезопасить свои данные и аккаунты от злоумышленников.