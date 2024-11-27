QR-коды, каталог товаров, статистика: Viber запускает новые инструменты для бизнеса

Rakuten Viber запускает новые функции для малого бизнеса. В частности, украинские предприниматели могут бесплатно создавать и управлять бизнес-профилем своей компании. Об этом сообщила пресс-служба Rakuten Viber.

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Эти функции уже работают в Греции и на Филиппинах и это способствовало увеличению количества бизнес-аккаунтов в этих крахнах на 65% с начала 2024 года.

"Результаты, которые мы получили после запуска бизнес-аккаунтов в Греции и Филиппинах, стали для нас стимулом запустить это решение и в других странах. Мы хотим предоставлять малым предприятиям удобные и эффективные инструменты" , — отметил генеральный директор Rakuten Viber Офир Эйал.

Преимущества аккаунта в Viber для бизнеса

· Открытый бизнес-профиль

Компании могут создавать свою страницу со всей необходимой информацией: названием, логотипом, категорией, описанием, графиком работы, ссылкой на сайт и контактными данными. Новые бизнес-профили будут доступны для поиска в Viber. Пользователи смогут начать чат с компанией или подписаться на обновление непосредственно со страницы профиля.

· Каталог товаров

Владельцы бизнес-аккаунтов в Viber могут размещать до 50 товаров. Каждая позиция будет содержать название, цену, изображение и дополнительное описание. Предприниматели могут делиться отдельными товарами в чатах, предлагать скидки, а клиенты – получать подробную информацию.

· Видимость на платформе

Предприниматели могут привлекать внимание новых клиентов, появляясь в результатах поиска Viber по названию, описанию компании, адресу или категории.

· QR-коды и ссылки

Каждый бизнес-аккаунт имеет профиль, видимый в интернете и за пределами Viber. Чтобы продвигать свой бизнес, владельцы могут делиться ссылкой на профиль и QR кодом с ним в Viber и вне приложения.

· Инструмент для промо

Бизнес будет иметь возможность бесплатно запускать акции и специальные предложения, а также анонсировать новые товары или услуги для пользователей.

· Расширенные функции для чата

Бизнес может взаимодействовать с клиентами, используя автоматические ответы.

· Бизнес-статистика

Владельцы бизнес-профилей могут отслеживать охват, количество подписчиков и среднее время ответа в чатах.

В компании подчеркивают, что 90% потребителей тратят больше средств на бренды, которые предоставляют персонализированные предложения в соответствии с их пожеланиями. Кроме того, 88% клиентов скорее вернутся в компанию с хорошим сервисом.

Delo.ua ранее писало о том, что Viber запускает новые решения для бизнесов. Среди обновлений – сообщения для верификации, позволяющие легко аутентифицировать клиентов с помощью одноразового пароля (OTP).

Напомним, 34% украинцев хотят знать о распродажах и акционных предложениях от компаний. Самым популярным каналом коммуникации с бизнесом являются мессенджеры — избрано 45% опрошенных.