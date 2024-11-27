QR-коди, каталог товарів, статистика: Viber запускає нові інструменти для бізнесу

Rakuten Viber запускає в Україні нові функції для малого бізнесу. Так, українські підприємці можуть безкоштовно створювати та керувати бізнес-профілем своєї компанії. Про це повідомила пресслужба Rakuten Viber.

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Зазначається, що ці функції вже працюють в Греції та на Філіппінах і це сприяло збільшенню кількості бізнес-акаунтів в цих країнах на 65% з початку 2024 року.

"Результати, які ми отримали після запуску бізнес-акаунтів у Греції та на Філіппінах, стали для нас стимулом запустити це рішення і в інших країнах. Ми хочемо надавати малим підприємствам зручні та ефективні інструменти ", - зазначив генеральний директор Rakuten Viber Офір Ейал.

Переваги облікового запису у Viber для бізнесу

· Відкритий бізнес-профіль

Компанії можуть створювати власну сторінку з усією необхідною інформацією: назвою, логотипом, категорією, описом, графіком роботи, посиланням на сайт і контактними даними. Нові бізнес-профілі будуть доступні для пошуку у Viber. Користувачі зможуть розпочати чат із компанією або підписатися на її оновлення безпосередньо зі сторінки профілю.

· Каталог товарів

Власники бізнес-акаунтів у Viber можуть розміщувати до 50 товарів. Кожна позиція міститиме назву, ціну, зображення та додатковий опис. Підприємці можуть ділитися окремими товарами в чатах, пропонувати знижки, а клієнти - отримувати детальну інформацію.

· Видимість на платформі

Підприємці можуть привертати увагу нових клієнтів, зʼявляючись у результатах пошуку Viber за назвою, описом компанії, адресою чи категорією. Усі бізнес-акаунти мають спеціальні позначки, завдяки яким вони стають більш помітними в загальному списку чатів.

· QR-коди та посилання

Кожен бізнес-акаунт має профіль, видимий в інтернеті та поза межами Viber. Щоби просувати свій бізнес, власники можуть ділитися посиланням на профіль і QR кодом з ним у Viber та поза застосунком.

· Інструменти для промо

Бізнеси матимуть змогу безкоштовно запускати акції та спеціальні пропозиції, а також анонсувати нові товари чи послуги для користувачів.

· Розширені функції для чатів

Бізнеси можуть взаємодіяти з клієнтами, використовуючи автоматичні відповіді.

· Бізнес-статистика

Власники бізнес-профілів можуть відслідковувати охоплення, кількість підписників і середній час відповіді в чатах.

В компанії підкреслюють, що 90% споживачів витрачають більше коштів на бренди, які надають персоналізовані пропозиції відповідно до їхніх побажань. Крім того, 88% клієнтів скоріше повернуться до компанії з хорошим сервісом.

Delo.ua раніше писало про те, що Viber запускає нові безпекові рішення для бізнесів. Серед оновлень - повідомлення для верифікації, які дозволяють легко автентифікувати клієнтів за допомогою одноразового пароля (OTP).

Нагадаємо, 34% українців хочуть знати про розпродажі й акційні пропозиції від компаній. Найпопулярнішим каналом комунікації з бізнесом є месенджери — їх обрали 45% опитаних.