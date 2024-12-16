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Сколько времени дети проводят в интернете и ограничивают ли их у этого взрослого — опрос

70% детей в Украине проводят более 3 часов в день в интернете
70% детей в Украине проводят более 3 часов в день в интернете

68% младших пользователей проводят в онлайне более 3 часов в день. При этом 73% взрослых говорят, что пытаются ограничить время детей в Интернете.

Об этом сообщает Rakuten Viber, который провел опрос, чтобы узнать, сколько времени дети проводят в интернете и ограничивают ли их у этого взрослого.

Результаты опроса показали, что 68% детей проводят в интернете более 3 часов в день. Еще 15% младших пользователей – 2-3 часа. На вопрос "Если в вашей семье или в близком кругу есть дети, сколько времени ребенок проводит в интернете?" ответы распределились следующим образом:

  • 3+ часа в день – 68%;
  • 2+ часа в день – 15%;
  • 1+ час в день – 9%;
  • Менее одного часа – 8%.

Ограничивают ли родители время ребенка в интернете

Rakuten Viber также узнал, ограничивают ли взрослые время ребенка в интернете. 73% пытаются ущемлять время детей в онлайне тем или иным образом: 45% ограничивают всегда, 7% только в будни. Еще 15% рассматривают такое ограничение как наказание. Ответы на вопрос "Ограничиваете ли вы время ребенка в интернете?" распределились следующим образом:

  • Да, всегда ограничиваю — 45%;
  • Не ограничиваю – 27%;
  • Могу ограничить как наказание – 15%;
  • Да, но только в будни – 7%;
  • Ограничиваю очень редко, меня это не смущает – 6%.

Команда мессенджера напоминает, что для пользователей до 16 лет командой мессенджера устанавливается самый высокий уровень безопасности аккаунта., работает по умолчанию.

Отметим, Rakuten Viber отследил новую мошенническую схему : злоумышленники представляются другим известным сервисом, чтобы получить доступ к аккаунту пользователя.

Автор:
Светлана Манько