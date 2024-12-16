Скільки часу діти проводять в інтернеті та чи обмежують їх у цьому дорослі - опитування

68% молодших користувачів проводять в онлайні понад 3 години на день. При цьому 73% дорослих кажуть, що намагаються обмежити час дітей в інтернеті.

Про це повідомляє Rakuten Viber, який провів опитування, щоб дізнатись, скільки часу діти проводять в інтернеті та чи обмежують їх у цьому дорослі.

Результати опитування показали, що 68% дітей проводять в інтернеті більше ніж 3 години на день. Ще 15% молодших користувачів – 2-3 години. На питання "Якщо у вашій родині чи близькому колі є діти, скільки часу дитина проводить в інтернеті?" відповіді розподілилися наступним чином:

3+ години на день — 68%;

2+ години на день — 15%;

1+ годину на день — 9%;

Менше однієї години — 8%.

Чи обмежують батьки час дитини в інтернеті

Rakuten Viber також дізнався, чи обмежують дорослі час дитини в інтернеті. 73% намагаються обмежувати час дітей в онлайні тим чи іншим чином: 45% обмежують завжди, 7% тільки в будні. Ще 15% розглядають таке обмеження як покарання. Відповіді на питання "Чи обмежуєте ви час дитини в інтернеті?" розподілилися таким чином:

Так, завжди обмежую — 45%;

Не обмежую — 27%;

Можу обмежити як покарання — 15%;

Так, але тільки в будні — 7%;

Обмежую дуже рідко, мене це не бентежить — 6%.

Команда месенджера нагадує, що для користувачів до 16 років командою месенджера встановлюється найвищий рівень безпеки акаунта. Це означає, що молодшим користувачам не буде показуватись реклама та не будуть доступні стикерпаки, призначені для дорослої аудиторії. Цей режим, як і наскрізне шифрування для чатів і дзвінків, працює за замовчуванням.

Зауважимо, Rakuten Viber відслідкував нову шахрайську схему: зловмисники представляються іншим відомим сервісом, аби отримати доступ до облікового запису користувача.