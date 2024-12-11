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Українців попередили про нову шахрайську схему у Viber: як убезпечити обліковий запис
Rakuten Viber відслідкував нову шахрайську схему: зловмисники представляються іншим відомим сервісом, аби отримати доступ до облікового запису користувача.
Про це повідомила пресслужба Rakuten Viber.
Як не потрапити на гачок шахраїв
Зазначається, що за 2023-2024 рік Rakuten Viber заблокував близько 40 тисяч шахраїв і спамерів у застосунку. Завдяки постійному моніторингу команди та скаргам користувачів кількість зловмисників знижується. Водночас шахраї знаходять нові методи для заволодіння профілями.
Тому Rakuten Viber попереджає про шахрайську схему, яка набуває розповсюдження в останні місяці.
"Згідно з цією схемою, зловмисники надсилають повідомлення або телефонують, представляючись іншим відомим сервісом чи компанією. Це може бути повідомлення чи дзвінок нібито від банку, мобільного оператора, сервісу оголошень в інтернеті тощо", - розповідають в компанії.
Там додають, що за повідомленням чи телефонним дзвінком від шахраїв слідує повідомлення: “введіть код з СМС”, нібито для підтвердження реєстрації на сервісі, підтвердження свого акаунту, переходу на новий тарифний план мобільного оператора тощо.
В цей момент шахраї здійснюють спробу активації акаунту Viber на іншому пристрої, і саме для цього потрібен код.
"Якщо користувач передає отриманий код іншій особі, шахрай може заволодіти доступом до облікового запису у Viber", - попереджають в компанії.
Як запобігти шахрайству
Rakuten Viber нагадує, що коди активації акаунту та паролі ніколи не можна повідомляти стороннім особам.
Що робити у випадку підозрілих повідомлень:
- Якщо ви отримали повідомлення від користувача, якого немає в списку контактів, і ви вважаєте, що це шахрай, натискайте “Блокувати й повідомити про спам”.
- Зверніться зі скаргою до команди підтримки за посиланням.
Крім того, за потреби встановіть обмеження на повідомлення та дзвінки від невідомих контактів через меню Параметри => Конфіденційність => Запити.
Також можна ввімкнути Автоматичну перевірку на спам: Параметри => Конфіденційність => Автоматична перевірка на спам.
Якщо ви хочете знати, чи телефонує спамер з невідомого номеру, чи дзвінок є безпечним — команда радить скористатися функцією “Ідентифікація абонентів” (для користувачів Android через Параметри => Виклики й повідомлення => Ідентифікація абонентів). У випадку, якщо контакт є потенційним шахраєм, це буде позначено під час виклику.
Rakuten Viber нагадує: ніколи не діліться вашими особистими даними, включно з кодами та паролями, зі сторонніми особами. Це дозволить убезпечити свої дані та облікові записи від зловмисників.