Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в Viber: как обезопасить аккаунт

Rakuten Viber отследил новую мошенническую схему: злоумышленники представляются другим известным сервисом, чтобы получить доступ к аккаунту пользователя.

Об этом сообщила пресс-служба Rakuten Viber.

Как не попасть на крючок мошенников

Отмечается, что за 2023-2024 год Rakuten Viber заблокировал около 40 тысяч мошенников и спамеров в приложении. Благодаря постоянному мониторингу команды и жалобам пользователей злоумышленников снижается. В то же время мошенники находят новые методы для завладения профилями.

Поэтому Rakuten Viber предупреждает о мошеннической схеме, которая получает распространение в последние месяцы.

"Согласно этой схеме, злоумышленники посылают сообщения или звонят по телефону, представляясь другим известным сервисом или компанией. Это может быть сообщение или звонок якобы от банка, мобильного оператора, сервиса объявлений в интернете и т.д.", — рассказывают в компании.

Там добавляют, что за сообщением или телефонным звонком от мошенников следует сообщение: "введите код из СМС", якобы для подтверждения регистрации на сервисе, подтверждения своего аккаунта, перехода на новый тарифный план мобильного оператора.

В этот момент мошенники совершают попытку активации аккаунта Viber на другом устройстве, и именно для этого требуется код.

"Если пользователь передает полученный код другому лицу, мошенник может завладеть доступом к аккаунту в Viber", — предупреждают в компании.

Как предотвратить мошенничество

Rakuten Viber напоминает, что коды активации аккаунта и пароли никогда нельзя сообщать посторонним.

Что делать в случае подозрительных сообщений :

Если вы получили сообщение от пользователя, которого нет в списке контактов, и вы считаете, что это мошенник, нажмите “Блокировать и сообщить о спаме”.

Обратитесь с жалобой в команду поддержки по ссылке .

Кроме того, при необходимости установите ограничения на сообщения и звонки от неизвестных контактов через меню Параметры => Конфиденциальность => Запросы.

Также можно включить Автоматическую проверку спама: Параметры => Конфиденциальность => Автоматическая проверка спама.

Если вы хотите знать, звонит ли спаммер с неизвестного номера, или звонок безопасен — команда советует воспользоваться функцией "Идентификация абонентов" (для пользователей Android через Параметры => Вызовы и сообщения => Идентификация абонентов). В случае, если контакт является потенциальным мошенником, это будет отмечено при вызове.

Rakuten Viber напоминает: никогда не делитесь вашими личными данными, включая коды и пароли, с посторонними лицами. Это позволит обезопасить свои данные и аккаунты от злоумышленников.