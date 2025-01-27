Понад 60% українців стикалися з телефонними шахраями у 2024 році - дослідження

62% українців стикалися із телефонними шахраями протягом 2024 року. 39% опитаних роблять усе можливе, щоби краще розумітися на кібербезпеці.

Про це повідомляє Rakuten Viber, який запитав українців, чи стикалися вони з кібер- і телефонними шахраями протягом року.

Чи стикалися українці з кібершахраями?

Зазначається, що результати опитування показали, що 62% українців стикалися з кібер- і телефонними шахраями протягом останнього року. Ще третина користувачів (30%) чули про такі випадки від оточення.

На питання “Чи стикалися ви з кібер- та телефонними шахраями протягом останнього року?” відповіді розподілилися наступним чином:

Так — 62%;

Ні, але чув/-ла про такі випадки від оточення — 30%;

Ні, навіть не чув/-ла про такі випадки — 8%.

Чи стали українці краще розумітися на кібербезпеці

Українці також розповіли, чи стали вони краще розумітися на кібербезпеці за останній рік. Згідно опитування, 39% респондентів роблять усе, щоби знати про кібербезпеку більше, тоді як минулого року лише 21% обрали таку відповідь. Крім того, лише 28% українців не цікавляться кібербезпекою (тоді як у січні 2024 року питання кіберзахисту не цікавило 50% респондентів).

Відповіді на питання “На вашу думку, чи стали ви краще розумітися на кібербезпеці за останній рік?” розподілилися таким чином:

Скоріше так, роблю все для цього — 39% (21% у 2024 році);

Не цікавлюся цим питанням — 28% (50% у 2024 році);

Скоріше ні, цілеспрямовано нічого не читав/-ла — 21% (17% у 2024 році);

І раніше круто розумівся/-лася на цьому — 7% (6% у 2024 році);

Дуже прокачався/-лася в цій темі, тепер можу лекції читати — 5% (6% у 2024 році).

Rakuten Viber — один з найбільш надійних і популярних застосунків у світі. Ми створюємо безпечне середовище, в якому люди підтримують значимі стосунки, радіють цінним моментам зі своїми родинами та друзями, керують справами та приділяють час своїм захопленням — все це в єдиному застосунку. Як суперапп ми надаємо нашим користувачам послуги, що покривають усі аспекти повсякденних потреб.

В Україні Rakuten Viber встановлений на 98% смартфонів. Rakuten Viber є частиною японської Rakuten Group, Inc., світового технологічного лідера у сфері фінтех, електронної комерції, цифрового контенту та комунікаційних послуг.

Зауважимо, за 2023-2024 рік Rakuten Viber заблокував близько 40 тисяч шахраїв і спамерів у застосунку. Завдяки постійному моніторингу команди та скаргам користувачів кількість зловмисників знижується. Водночас шахраї знаходять нові методи для заволодіння профілями.

Так, нещодавно Rakuten Viber відслідкував нову шахрайську схему: зловмисники представляються іншим відомим сервісом, аби отримати доступ до облікового запису користувача.

Як запобігти шахрайству

Rakuten Viber нагадує, що коди активації акаунту та паролі ніколи не можна повідомляти стороннім особам.

Що робити у випадку підозрілих повідомлень:

Якщо ви отримали повідомлення від користувача, якого немає в списку контактів, і ви вважаєте, що це шахрай, натискайте “Блокувати й повідомити про спам”.

Зверніться зі скаргою до команди підтримки за посиланням.

Крім того, за потреби встановіть обмеження на повідомлення та дзвінки від невідомих контактів через меню Параметри => Конфіденційність => Запити.

Також можна ввімкнути Автоматичну перевірку на спам: Параметри => Конфіденційність => Автоматична перевірка на спам.

Якщо ви хочете знати, чи телефонує спамер з невідомого номеру, чи дзвінок є безпечним — команда радить скористатися функцією “Ідентифікація абонентів” (для користувачів Android через Параметри => Виклики й повідомлення => Ідентифікація абонентів). У випадку, якщо контакт є потенційним шахраєм, це буде позначено під час виклику.

Rakuten Viber нагадує: ніколи не діліться вашими особистими даними, включно з кодами та паролями, зі сторонніми особами. Це дозволить убезпечити свої дані та облікові записи від зловмисників.