Поліція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав підприємців на 7,5 млн гривень

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка під виглядом продажу дизельного пального та мінеральних добрив ошукувала підприємців та фермерів. Загальна сума збитків сягає 7,5 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції.

До складу злочинної групи входило вісім осіб. Зловмисники купували товариства з обмеженою відповідальністю, які мали зареєстровану діяльність у сфері оптової торгівлі. Після цього вони отримували доступ до банківських рахунків, електронної пошти та інших документів компаній.

Фіктивні підприємства використовували для розміщення в соцмережах та через SMS-розсилку оголошень про продаж пального та добрив за цінами нижче ринкових. Вони укладали електронні договори з фермерами та підприємцями на постачання товарів за передплатою, однак після отримання коштів зникали зі зв’язку.

Серед потерпілих – 19 українських підприємств, які стали жертвами шахраїв протягом року.

Поліцейські провели спецоперацію у Вінницькій, Одеській, Київській областях та Києві. Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерські документи, чорнові записи та підроблені печатки.

Восьмеро учасників злочинної організації отримали підозри за статтями 190 (Шахрайство) та 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Шахраям загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також тривають заходи для оголошення трьох підозрюваних, які переховуються за кордоном, у міжнародний розшук.

Додамо, 62% українців стикалися із телефонними шахраями протягом 2024 року. 39% опитаних роблять усе можливе, щоби краще розумітися на кібербезпеці.