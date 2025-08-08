В пяти городах Днепропетровщины правоохранители закрыли более 30 мошеннических колл-центров

Правоохранители Днепропетровщины прекратили деятельность 31 мошеннического колл-центра, которые размещались в разных городах области: Днепре, Кривом Рогу, Никополе, Каменском и Самаре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что некоторые из этих колл-центров маскировались под брокерские компании и финансовые платформы. Их "операторы" убеждали людей инвестировать в криптовалюту, обещая высокую прибыль.

Остальные участники схемы представлялись сотрудниками банков или государственных учреждений. По телефонному мошенничеству они получали конфиденциальную информацию и списывали стоимость с банковских счетов потерпевших.

Незаконно добытые деньги переводили на фиктивные счета и карточки, а затем снимали наличными через подставных лиц. Среди пострадавших – граждане Украины, в частности военнослужащие, а также иностранцы.

В ходе обысков изъято более 2000 единиц компьютерной техники, мобильных телефонов, наличные деньги, поддельные удостоверения и другие вещественные доказательства. В настоящее время прокуроры готовят ходатайство об аресте указанного имущества.

Расследование уголовного производства по факту мошенничества продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к преступной схеме и выявляют пострадавших.

Ранее полиция разоблачила мошеннический колл-центр, который обманул предпринимателей на 7,5 млн гривен. Была разоблачена преступная организация, которая под видом продажи дизельного горючего и минеральных удобрений обманывала предпринимателей и фермеров.