Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,46

--0,15

EUR

48,28

--0,01

Наличный курс:

USD

41,50

41,40

EUR

48,50

48,31

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В пяти городах Днепропетровщины правоохранители закрыли более 30 мошеннических колл-центров

кол-центр
Ликвидирована крупная сеть мошеннических колл-центров в Днепровской области / Офис Генерального прокуроры Украины

Правоохранители Днепропетровщины прекратили деятельность 31 мошеннического колл-центра, которые размещались в разных городах области: Днепре, Кривом Рогу, Никополе, Каменском и Самаре.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что некоторые из этих колл-центров маскировались под брокерские компании и финансовые платформы. Их "операторы" убеждали людей инвестировать в криптовалюту, обещая высокую прибыль.

Остальные участники схемы представлялись сотрудниками банков или государственных учреждений. По телефонному мошенничеству они получали конфиденциальную информацию и списывали стоимость с банковских счетов потерпевших.

Фото 2 — В пяти городах Днепропетровщины правоохранители закрыли более 30 мошеннических колл-центров

Незаконно добытые деньги переводили на фиктивные счета и карточки, а затем снимали наличными через подставных лиц. Среди пострадавших – граждане Украины, в частности военнослужащие, а также иностранцы.

В ходе обысков изъято более 2000 единиц компьютерной техники, мобильных телефонов, наличные деньги, поддельные удостоверения и другие вещественные доказательства. В настоящее время прокуроры готовят ходатайство об аресте указанного имущества.

Фото 3 — В пяти городах Днепропетровщины правоохранители закрыли более 30 мошеннических колл-центров

Расследование уголовного производства по факту мошенничества продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к преступной схеме и выявляют пострадавших.

Ранее полиция разоблачила мошеннический колл-центр, который обманул предпринимателей на 7,5 млн гривен. Была разоблачена преступная организация, которая под видом продажи дизельного горючего и минеральных удобрений обманывала предпринимателей и фермеров.

Автор:
Татьяна Бессараб