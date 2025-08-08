Запланована подія 2

У п’яти містах Дніпропетровщини правоохоронці закрили понад 30 шахрайських кол-центрів

Ліквідовано велику мережу шахрайських кол-центрів у Дніпровській області / Офіс Генерального прокурора України

Правоохоронці Дніпропетровщини припинили діяльність 31 шахрайського кол-центру, які розміщувалися в різних містах області: Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кам'янському та Самарі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що деякі з цих кол-центрів маскувалися під брокерські компанії та фінансові платформи. Їхні "оператори" переконували людей інвестувати в криптовалюту, обіцяючи високі прибутки.

Інші учасники схеми представлялися співробітниками банків або державних установ. Шляхом телефонного шахрайства вони отримували конфіденційну інформацію і списували вартість з банківських рахунків потерпілих.

Фото 2 — У п’яти містах Дніпропетровщини правоохоронці закрили понад 30 шахрайських кол-центрів

Незаконно здобуті гроші переказували на фіктивні рахунки та картки, а потім знімали готівкою через підставних осіб. Серед потерпілих – громадяни України, зокрема, військовослужбовці, а також іноземці.

У ході обшуків вилучено понад 2000 одиниць комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, готівку, підроблені посвідчення та інші речові докази. Наразі прокурори готують клопотання щодо арешту зазначеного майна.

Фото 3 — У п’яти містах Дніпропетровщини правоохоронці закрили понад 30 шахрайських кол-центрів

Розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства триває. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочинної схеми та виявляють потерпілих.

Раніше поліція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав підприємців на 7,5 млн гривень. Було викрито злочинну організацію, яка під виглядом продажу дизельного пального та мінеральних добрив ошукувала підприємців та фермерів. 

Автор:
Тетяна Бесараб