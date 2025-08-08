У п’яти містах Дніпропетровщини правоохоронці закрили понад 30 шахрайських кол-центрів

Правоохоронці Дніпропетровщини припинили діяльність 31 шахрайського кол-центру, які розміщувалися в різних містах області: Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Кам'янському та Самарі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що деякі з цих кол-центрів маскувалися під брокерські компанії та фінансові платформи. Їхні "оператори" переконували людей інвестувати в криптовалюту, обіцяючи високі прибутки.

Інші учасники схеми представлялися співробітниками банків або державних установ. Шляхом телефонного шахрайства вони отримували конфіденційну інформацію і списували вартість з банківських рахунків потерпілих.

Незаконно здобуті гроші переказували на фіктивні рахунки та картки, а потім знімали готівкою через підставних осіб. Серед потерпілих – громадяни України, зокрема, військовослужбовці, а також іноземці.

У ході обшуків вилучено понад 2000 одиниць комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, готівку, підроблені посвідчення та інші речові докази. Наразі прокурори готують клопотання щодо арешту зазначеного майна.

Розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства триває. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочинної схеми та виявляють потерпілих.

Раніше поліція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав підприємців на 7,5 млн гривень. Було викрито злочинну організацію, яка під виглядом продажу дизельного пального та мінеральних добрив ошукувала підприємців та фермерів.