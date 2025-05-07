Фейкові криптопроєкти: кол-центр на Закарпатті з 70 операторами обкрадав європейців

Служба безпеки України спільно з чеськими правоохоронцями викрила на Закарпатті підпільний кол-центр, який спеціалізувався на шахрайстві з громадянами країн Європейського Союзу.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Про хід розслідування

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з чеською поліцією ліквідували схему крадіжки коштів з електронних рахунків громадян ЄС.

У Закарпатті затримано чотирьох зловмисників, які через вірусні програми викрадали криптовалюту та дані банківських рахунків.

Для пошуку клієнтів фігуранти створили в Ужгороді підпільний кол-центр, до якого залучили щонайменше 70 операторів віком від 19 до 27 років.

Шахраї телефонували іноземцям, представляючись інвестиційними консультантами, і переконували їх вкладати гроші в "перспективні" криптопроєкти.

Паралельно ІТ-спеціалісти кол-центру створювали фальшиві рекламні оголошення про інвестиційні платформи. В обох випадках зловмисники пропонували жертвам зареєструватися в електронному кабінеті, що дозволяло отримати доступ до їхніх пристроїв.

Далі фігуранти заходили на криптогаманці та банківські додатки користувачів і переводили викрадені кошти на власні рахунки.

У такий спосіб шахраї заволоділи щонайменше 2 млн у гривневому еквіваленті.

Під час обшуків у кол-центрі та помешканнях фігурантів було вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами злочинів.

Чотирьом організаторам "схеми" повідомлено про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах.

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників злочинної діяльності.

Про корупційні оборудки

Раніше повідомлялось, що підприємця, який одночасно є депутатом з Кіровоградщини, затримали за постачання "псевдовійськового" одягу на суму 21 мільйон гривень.

Також детективи Бюро економічної безпеки викрили службових осіб підприємства у незаконному виготовленні пально-мастильних матеріалів, що завдало державі збитків на майже 60 мільйонів гривень.