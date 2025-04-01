Нелегальне виробництво пального: службовців нафтозаводу викрито у податкових махінаціях на 60 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили службових осіб підприємства у незаконному виготовленні пально-мастильних матеріалів, що завдало державі збитків на майже 60 мільйонів гривень.

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Про це інформує пресслужба БЕБ.

Хід розслідування

Слідство з’ясувало, що зловмисники використовували потужності нафтопереробного заводу для незаконного виробництва та зберігання дизельного пального, бензину та інших нафтопродуктів.

Реалізація підакцизних товарів здійснювалася через нелегальну мережу АЗС у Полтавській та інших областях. Діяльність велася без необхідних дозвільних документів, без відображення операцій у звітності та без сплати податків.

Збитки, завдані державі, оцінюються приблизно у 60 мільйонів гривень.

Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки в адміністративних, офісних та виробничих приміщеннях підприємства на Полтавщині.

У ході слідчих дій було вилучено фінансово-господарську документацію, чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність, а також п’ять цистерн із нелегально виготовленими нафтопродуктами.

Слідство триває.

Про корупційні оборудки

Раніше повідомлялось, що підприємця, який одночасно є депутатом з Кіровоградщини, затримали за постачання "псевдовійськового" одягу на суму 21 мільйон гривень.

Delo.ua раніше писало про те, що експодатківцям та адвокату дали тюремні строки за хабар від підприємця. Обвинувачених було викрито у вимаганні та отриманні $36 тис. від підприємця як неправомірної вигоди за повернення вилучених під час обшуку коштів, а саме 974 тис. грн, $109 тис. та товарно-матеріальних цінносте