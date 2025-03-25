Аеродром "Ужгород" відремонтували з порушеннями: підрядника підозрюють в збитках на 3,8 млн грн

На аеродромі “Ужгород” приватна компанія провела капітальний ремонт покриття стоянок, внесла недостовірні дані в документи та заволоділа бюджетними коштами, з різницею понад 3,8 млн грн.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Про хід розслідування

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Нацполіції встановили, що ремонтні роботи на аеродромі "Ужгород" підрядник проводив у 2021 році на суму понад 43 млн грн.

Для отримання додаткового прибутку до документів були внесені фіктивні дані про обсяги виконаних робіт та використані матеріали, що були значно завищені. Після цього підписані керівником документи були відправлені до облради для отримання коштів.

Різниця між профінансованими та виконаними роботами становить понад 3,8 млн грн.

На підставі зібраних доказів керівникові підрядної організації слідчі слідчого управління ГУНП в Закарпатській області оголосили підозру.

Дії підрядника кваліфіковані як заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та службове підроблення.

Проводяться заходи для встановлення інших причетних осіб. Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про корупційні оборудки

Раніше повідомлялось, що підприємця, який одночасно є депутатом з Кіровоградщини, затримали за постачання "псевдовійськового" одягу на суму 21 мільйон гривень.

Delo.ua раніше писало про те, що експодатківцям та адвокату дали тюремні строки за хабар від підприємця. Обвинувачених було викрито у вимаганні та отриманні $36 тис. від підприємця як неправомірної вигоди за повернення вилучених під час обшуку коштів, а саме 974 тис. грн, $109 тис. та товарно-матеріальних цінностей.