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Аэродром "Ужгород" отремонтировали с нарушениями: подрядчик подозревается в убытках на 3,8 млн грн
На аэродроме “Ужгород” частная компания провела капитальный ремонт покрытия стоянок, внесла недостоверные данные в документы и завладела бюджетными средствами, с разницей более 3,8 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
О ходе расследования
Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции установили, что ремонтные работы на аэродроме "Ужгород" подрядчик проводил в 2021 году на сумму более 43 млн грн.
Для получения дополнительной прибыли в документы были внесены фиктивные данные об объемах выполненных работ и использованы значительно завышенные материалы. После этого подписанные руководителем документы были отправлены в облсовет для получения средств.
Разница между профинансированными и выполненными работами составляет более 3,8 млн грн.
На основании собранных улик руководителю подрядной организации следователи следственного управления ГУНП в Закарпатской области объявили подозрение.
Действия подрядчика квалифицированы как завладение чужим имуществом в особо крупных размерах и служебный подлог.
Проводятся мероприятия по установлению других причастных лиц. Подозреваемому грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
О коррупционных сделках
Ранее сообщалось, что предпринимателя, одновременно являющегося депутатом из Кировоградщины, задержали за поставку "псевдовоенной" одежды на сумму 21 миллион гривен.
Delo.ua ранее писало о том, что экс-налоговикам и адвокату дали тюремные сроки за взятку от предпринимателя. Обвиняемые были разоблачены в вымогательстве и получении $36 тыс. от предпринимателя как неправомерной выгоды за возврат изъятых при обыске средств, а именно 974 тыс. грн, $109 тыс. и товарно-материальных ценностей