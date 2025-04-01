Нелегальное производство горючего: служащие нефтезавода разоблачены в налоговых махинациях на 60 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили должностных лиц предприятия в незаконном изготовлении горюче-смазочных материалов, что нанесло государству ущерб на почти 60 миллионов гривен.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Ход расследования

Следствие выяснило, что злоумышленники использовали мощности нефтеперерабатывающего завода для незаконного производства и хранения дизельного горючего, бензина и других нефтепродуктов.

Реализация подакцизных товаров производилась через нелегальную сеть АЗС в Полтавской и других областях. Деятельность велась без необходимых разрешительных документов, без отражения сделок в отчетности и без уплаты налогов.

Ущерб, нанесенный государству, оценивается примерно в 60 миллионов гривен.

Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски в административных, офисных и производственных помещениях предприятия Полтавской области.

В ходе следственных действий была изъята финансово-хозяйственная документация, черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность, а также пять цистерн с нелегально изготовленными нефтепродуктами.

Следствие продолжается.

О коррупционных сделках

Ранее сообщалось, что предпринимателя, одновременно являющегося депутатом из Кировоградщины, задержали за поставку "псевдовоенной" одежды на сумму 21 миллион гривен.

Delo.ua ранее писало о том, что эксналоговцам и адвокату дали тюремные сроки за взятку от бизнесмена. Обвиняемые были разоблачены в вымогательстве и получении $36 тыс. от предпринимателя как неправомерной выгоды за возврат изъятых при обыске средств, а именно 974 тыс. грн, $109 тыс. и товарно-материальных ценностей