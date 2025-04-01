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Нелегальное производство горючего: служащие нефтезавода разоблачены в налоговых махинациях на 60 млн грн
Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили должностных лиц предприятия в незаконном изготовлении горюче-смазочных материалов, что нанесло государству ущерб на почти 60 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Ход расследования
Следствие выяснило, что злоумышленники использовали мощности нефтеперерабатывающего завода для незаконного производства и хранения дизельного горючего, бензина и других нефтепродуктов.
Реализация подакцизных товаров производилась через нелегальную сеть АЗС в Полтавской и других областях. Деятельность велась без необходимых разрешительных документов, без отражения сделок в отчетности и без уплаты налогов.
Ущерб, нанесенный государству, оценивается примерно в 60 миллионов гривен.
Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски в административных, офисных и производственных помещениях предприятия Полтавской области.
В ходе следственных действий была изъята финансово-хозяйственная документация, черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность, а также пять цистерн с нелегально изготовленными нефтепродуктами.
Следствие продолжается.
О коррупционных сделках
Ранее сообщалось, что предпринимателя, одновременно являющегося депутатом из Кировоградщины, задержали за поставку "псевдовоенной" одежды на сумму 21 миллион гривен.
Delo.ua ранее писало о том, что эксналоговцам и адвокату дали тюремные сроки за взятку от бизнесмена. Обвиняемые были разоблачены в вымогательстве и получении $36 тыс. от предпринимателя как неправомерной выгоды за возврат изъятых при обыске средств, а именно 974 тыс. грн, $109 тыс. и товарно-материальных ценностей