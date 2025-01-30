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Фінансові оборудки: посадовці привласнили 20 млн грн під час ремонту доріг
Оперативники Нацполіції та ДБР викрили злочинну організацію з восьми осіб, які причетні до розкрадання 20 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг у Харківській області. Ділкам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це інформує пресслужба Національної поліції.
Зазначається, що до схеми привласнення грошових коштів, виділених на відновлювальні роботи дорожнього покриття в одній з територіальних громад Харківщини, причетні вісім учасників злочинної організації.
Серед них — заступник голови та посадові особи сільської ради, а також представники комерційних структур.
Хід розслідування
Корупційну схему з розкрадання бюджетних коштів організував заступник голови однієї з територіальних громад регіону.
У 2023 році він ініціював укладення 12 договорів із двома заздалегідь визначеними підприємствами.
Для реалізації злочинної схеми організатор залучив до спільників двох підлеглих працівників сільради, а також директорів, виконроба та бухгалтера двох підрядних будівельних компаній.
Кожен із них мав свою роль: один із фігурантів здійснював технічний нагляд за роботами, інші відповідали за проведення закупівель і внесення неправдивих даних до офіційних документів.
Фігуранти схеми завищували обсяги робіт і вартість матеріалів, економили на якості асфальту, піску та щебеню. Контроль був формальним – відповідальний спеціаліст підписував документи, не відвідуючи об’єкти.
Збитки громади сягнули майже 20 мільйонів гривень.
У рамках кримінального провадження поліцейські провели 6 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. У ході проведених заходів було вилучено понад 1 млн гривень готівкою, фінансову документацію, комп’ютерну техніку, автомобіль та чорнові записи.
Залежно від рольової участі кожного з фігурантів, вісьмом учасникам злочинної організації повідомлено про підозри.
Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо відшкодування завданих збитків.
Нагадаємо, в Полтавській області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків до держбюджету на суму 2,5 мільярда гривень, до якої причетний колишній директор державного спиртового заводу.