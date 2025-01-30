Фінансові оборудки: посадовці привласнили 20 млн грн під час ремонту доріг

Оперативники Нацполіції та ДБР викрили злочинну організацію з восьми осіб, які причетні до розкрадання 20 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг у Харківській області. Ділкам загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що до схеми привласнення грошових коштів, виділених на відновлювальні роботи дорожнього покриття в одній з територіальних громад Харківщини, причетні вісім учасників злочинної організації.

Серед них — заступник голови та посадові особи сільської ради, а також представники комерційних структур.

Хід розслідування

Корупційну схему з розкрадання бюджетних коштів організував заступник голови однієї з територіальних громад регіону.

У 2023 році він ініціював укладення 12 договорів із двома заздалегідь визначеними підприємствами.

Для реалізації злочинної схеми організатор залучив до спільників двох підлеглих працівників сільради, а також директорів, виконроба та бухгалтера двох підрядних будівельних компаній.

Кожен із них мав свою роль: один із фігурантів здійснював технічний нагляд за роботами, інші відповідали за проведення закупівель і внесення неправдивих даних до офіційних документів.

Фігуранти схеми завищували обсяги робіт і вартість матеріалів, економили на якості асфальту, піску та щебеню. Контроль був формальним – відповідальний спеціаліст підписував документи, не відвідуючи об’єкти.

Збитки громади сягнули майже 20 мільйонів гривень.

У рамках кримінального провадження поліцейські провели 6 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. У ході проведених заходів було вилучено понад 1 млн гривень готівкою, фінансову документацію, комп’ютерну техніку, автомобіль та чорнові записи.

Залежно від рольової участі кожного з фігурантів, вісьмом учасникам злочинної організації повідомлено про підозри.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, в Полтавській області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків до держбюджету на суму 2,5 мільярда гривень, до якої причетний колишній директор державного спиртового заводу.