Фейковые криптопроекты: колл-центр в Закарпатье с 70 операторами обворовывал европейцев

Служба безопасности Украины совместно с чешскими правоохранителями разоблачила в Закарпатье подпольный колл-центр, который специализировался на мошенничестве с гражданами стран Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

О ходе расследования

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с чешской полицией ликвидировали схему воровства средств с электронных счетов граждан ЕС.

В Закарпатье задержаны четыре злоумышленника, которые по вирусным программам похищали криптовалюту и данные банковских счетов.

Для поиска клиентов фигуранты создали в Ужгороде подпольный колл-центр, в который привлекли по меньшей мере 70 операторов от 19 до 27 лет.

Мошенники звонили по телефону иностранцам, представляясь инвестиционными консультантами, и убеждали их вкладывать деньги в "перспективные" криптпроекты.

Параллельно ИТ-специалисты колл-центра создавали фальшивые рекламные объявления об инвестиционных платформах. В обоих случаях злоумышленники предлагали жертвам зарегистрироваться в электронном кабинете, что позволяло получить доступ к их устройствам.

Далее фигуранты заходили на криптогаманцы и банковские приложения пользователей и переводили украденные средства на собственные счета.

Таким образом, мошенники завладели по меньшей мере 2 млн в гривневом эквиваленте.

Во время обысков в колл-центре и помещениях фигурантов были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным.

Четверым организаторам "схемы" сообщено о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах.

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия по установлению всех участников преступной деятельности.

О коррупционных сделках

Ранее сообщалось, что предпринимателя, одновременно являющегося депутатом из Кировоградщины, задержали за поставку "псевдовоенной" одежды на сумму 21 миллион гривен.

Также детективы Бюро экономической безопасности разоблачили должностных лиц предприятия в незаконном изготовлении горюче-смазочных материалов, что нанесло государству ущерб на почти 60 миллионов гривен.