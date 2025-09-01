Виманили 12 млн грн: українські та чеські правоохоронці "накрили" кол-центри, що ошукували громадян ЄС

Українські та чеські правоохоронці ліквідували мережу шахрайських кол-центрів на території Дніпропетровської, Київської та Кіровоградської областей. Шахраї ошукали громадян ЄС на майже 12 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, оператори шахрайської мережі проводили закордонні дзвінки, представлялися працівниками банківських установ і обманним шляхом переконували громадян Євросоюзу нібито через загрозу несанкціонованого доступу до рахунків тимчасово переказати гроші або отримати криптовалюту. У такий спосіб їм вдасться заволодіти сумою, що еквівалентно майже 12 мільйонів гривень.

Протиправну діяльність налагодив мешканець Дніпра, який є лідером угруповання. Він залучив спільників з-поміж мешканців різних регіонів України, а також громадян Чехії та Молдови.

У результаті успішно проведеної спецоперації в межах міжнародного співробітництва правоохоронних органів України та Чеської Республіки закріплено діяльність мережі шахрайських кол-центрів та встановлено учасників транснаціональної злочинної організації, що діяла на території обох країн.

Під час проведення обшуків у Дніпропетровській Харківській, Закарпатській, Полтавській області та м. Києві вилучено документацію, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чотири дороговартісні автомобілі, а також інші речові докази.

Організатору та п’ятьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру у створенні злочинної організації та шахрайстві в особливо великих розмірах. Трьох із них, громадян України, було затримано.

