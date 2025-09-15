4,5 тисячі справ щодо шахрайства відкривають в Україні щомісяця: де найбільше

За 8 місяців 2025 року було відкрито понад 35 тисяч кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ «Шахрайство». В середньому, 4,5 тисячі справ щодо шахрайства відкривають в Україні щомісяця. До суду доходить 21% справ. Наразі найбільше проваджень відкрито у Києві, на Дніпропетровщині та Харківщині.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Кількість справ щодо шахрайства

Як зауважують аналітики, 35 599 кримінальних справ щодо шахрайства зафіксовано з січня по серпень 2025 року в Україні. Це у 1,5 раза менше, ніж за такий самий період торік. Водночас це все одно у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.

За даними "Опендатабот", пік шахрайства припав на 2023 рік: тоді відкрили рекордні 82 тисячі проваджень. У середньому, у той рік відкривалося по 7 тисяч справ щомісяця, а з травня по серпень — понад 8 тисяч. З того часу кількість нових справ поступово зменшується. Цьогоріч фіксується близько 4,5 тисяч нових проваджень на місяць.

Кожне пʼяте провадження доходить до суду

Аналітики підкреслюють, що не всі справи доходять до суду. Так, у 9 тисячах проваджень цьогоріч вручили підозру, а до суду направили 7,6 тисяч — 21% від загальної кількості. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 30%, а у 2022–2023 роках — лише 18%.

Де найбільше справ

В "Опендатабот" зазначають, що найбільше звернень щодо шахрайства цьогоріч зафіксовано у Києві — 4 882 справи.

На другому місці опинилася Дніпропетровщина (3 511 проваджень), на третьому місці - Харківщина (2 671).

Найменше всього проваджень, окрім тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, зафіксовано на Івано-Франківщині — близько 700 справ.

Аналітики констатують, що кількість шахрайств цьогоріч зменшилася на третину порівняно з минулим роком. Втім, у деяких регіонах падіння мінімальне, як-от на Хмельниччині, де показник знизився лише на 1%.

Натомість у Дніпропетровській та Чернівецькій областях таких звернень поменшало більш ніж на 40%.

Проте порівняно з 2021 роком, то на Житомирщині справ щодо шахрайства побільшало у понад 4 рази, а на Закарпатті — утричі.

Нагадаємо, минулого року кількість шахрайства з платіжними картками зменшилася на 2 тис. операцій (або на 1%) – до 270 тис. операцій. На один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадала 31 шахрайська операція.