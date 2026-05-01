"Лекхім" збільшив виручку до 2,2 млрд грн на тлі падіння прибутку

Вантажівка "Лекхім"
Фармацевтична компанія АТ "Лекхім" за підсумками 2025 року продемонструвала зростання чистого доходу від реалізації на 22,2% порівняно з 2024 роком. Виручка підприємства досягла 2,191 млрд грн.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у звітності компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Попри зростання доходів, чистий прибуток "Лекхіму" за звітний період скоротився на 65,5%. Показник впав до 24,424 млн грн проти результатів попереднього року.

Структура та позиції компанії на ринку

АТ "Лекхім" є керуючою структурою однойменної групи компаній і входить до десятки найбільших виробників фармацевтичної продукції в Україні.

До складу групи входять такі активи:

  • ПрАТ "Технолог": виробничий майданчик у Київській області.
  • АТ "Лекхiм-Харкiв": підприємство у Харкові.
  • ТОВ "Лекхім-Обухів": підрозділ у Київській області.
  • UAB "LEKHIM-VILNIUS": представництво у Литві.
  • ІП "LEKHIM": активи компанії в Узбекистані.

Нагадаємо, чистий прибуток "Украгролізингу" за підсумками 2025 року зріс до 2,11 млн грн. Державна компанія виконала фінансовий план на 107,3%.

Також повідомлялося, що Полтавський завод "Лтава" завершив квартал із прибутком 41,6 млн грн. Підприємство, що спеціалізується на електричних з’єднувачах, продемонструвало зростання у першому кварталі 2026 року.

Окрім цього  ПриватБанк отримав 12,8 млрд грн прибутку за перший квартал. Банк збільшив прибуток до оподаткування на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Максим Кольц