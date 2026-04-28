Завод Тігіпка "ТАС Дніпровагонмаш" завершив 2025 рік зі збитками у 151,4 млн грн

Підприємство "ТАС Дніпровагонмаш", що входить до групи "ТАС" Сергія Тігіпка, закінчило 2025 рік зі збитком у 151,4 млн грн. Це сталося на фоні падіння попиту на вантажні вагони в Україні та загального зниження обсягів залізничних перевезень.

Минулий рік став непростим для заводу в Кам’янському. Для порівняння, у 2024 році підприємство мало чистий прибуток у 62,2 млн грн. Чистий дохід компанії за рік також скоротився на 12% — до 1,5 млрд грн.

Виробництво та ринок: чому впали показники

За рік завод реалізував 556 вагонів, що на 50 одиниць менше, ніж роком раніше. Головною проблемою став "вакуум" замовлень у четвертому кварталі, після того, як компанія завершила великі контракти для литовської LTG Cargo та "Укрзалізниці".

Керівництво заводу називає кілька причин падіння:

Зниження попиту: вантажна база залізниці в Україні скоротилася на 7,7%;

Надлишок вагонів: на ринку багато старих вагонів та залишків російського парку, через що орендні ставки рекордно впали;

Обстріли та енергетика: атаки на інфраструктуру та дефіцит тягових локомотивів у "Укрзалізниці" сповільнюють оборот вагонів.

Попри труднощі, "ТАС Дніпровагонмаш" залишається лідером ринку з часткою 54,8% від загального виробництва вагонів в Україні. Важливим досягненням року стало відвантаження перших вагонів-платформ для європейської колії 1435 мм австрійському партнеру TransAnt.

Плани на 2026 рік

Цього року завод планує продати 493 вагони. Особливий акцент робитимуть на європейський ринок та модернізацію ліній. Підприємство сподівається на стабільну роботу "Українського коридору" в Чорному морі, оскільки саме морські маршрути формують попит на новий рухомий склад.

