Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Готівковий курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,85

49,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Завод Тігіпка "Дніпровагонмаш" вперше поставив вагони-платформи для євроколії

євроколія
Завод Тігіпка вийшов на ринок ЄС із вагонами для євроколії. Фото: "Дніпровагонмаш"

Українське підприємство “ТАС Дніпровагонмаш”, що входить до групи “ТАС” Сергія Тігіпка виготовило, повністю укомплектувало та відвантажило вагони-платформи, призначені для залізниць європейського стандарту (1435 мм).

Як пише Delo.ua, про це про це повідомляє пресслужба “ТАС Дніпровагонмаш”

"Обравши курс не лише на пошук нового у вітчизняному ринку вантажного вагонобудування колії 1520 мм, але й на опанування європейських традицій, "ТАС Дніпровагонмаш" продовжує наполегливу працю у напрямку інжинірінгу, консультацій, технологічного оцінювання і власне виготовлення готової продукції для залізничного ринку колії 1435", - йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що цей проєкт реалізовано у межах стратегічного партнерства з австрійською компанією TransAnt.

Виробництво базувалося на конструкторських розробках іноземних партнерів, проте повний цикл складання та комплектування вперше відбувався безпосередньо на потужностях українського підприємства.

Наразі на технічне приймання передано два інтермодальних вагона-платформи довжиною 60 футів типу Sgns.

Концептуальною перевагою вагонів є принцип облегшеної конструкції з використанням високоміцної сталі і відповідно його збільшена вантажність.

Нагадаємо, у 2024 році Кіпрська компанія TAS Overseas Investments Limited, яка належить Сергію Тігіпку, отримала контрольний пакет акцій австрійського вагонобудівного заводу TransAnt GmbH, розташованого у місті Лінц.

Цей спільний українсько-австрійський проєкт мав на меті забезпечити вихід українського заводу "Дніпровагонмаш" на ринок Євросоюзу зі своїми сучасними моделями вантажних вагонів.

Про Групу "ТАС"

Група "ТАС" — одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.  

Група "ТАС" була заснована 1998 року. Сфера її бізнес-інтересів охоплює фінансовий сектор та аптечний, а також промисловість, нерухомість, венчурні проєкти.

Автор:
Тетяна Бесараб