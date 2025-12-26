Завод Тігіпка "Дніпровагонмаш" вперше поставив вагони-платформи для євроколії

Українське підприємство “ТАС Дніпровагонмаш”, що входить до групи “ТАС” Сергія Тігіпка виготовило, повністю укомплектувало та відвантажило вагони-платформи, призначені для залізниць європейського стандарту (1435 мм).

Як пише Delo.ua, про це про це повідомляє пресслужба “ТАС Дніпровагонмаш”

"Обравши курс не лише на пошук нового у вітчизняному ринку вантажного вагонобудування колії 1520 мм, але й на опанування європейських традицій, "ТАС Дніпровагонмаш" продовжує наполегливу працю у напрямку інжинірінгу, консультацій, технологічного оцінювання і власне виготовлення готової продукції для залізничного ринку колії 1435", - йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що цей проєкт реалізовано у межах стратегічного партнерства з австрійською компанією TransAnt.

Виробництво базувалося на конструкторських розробках іноземних партнерів, проте повний цикл складання та комплектування вперше відбувався безпосередньо на потужностях українського підприємства.

Наразі на технічне приймання передано два інтермодальних вагона-платформи довжиною 60 футів типу Sgns.

Концептуальною перевагою вагонів є принцип облегшеної конструкції з використанням високоміцної сталі і відповідно його збільшена вантажність.

Нагадаємо, у 2024 році Кіпрська компанія TAS Overseas Investments Limited, яка належить Сергію Тігіпку, отримала контрольний пакет акцій австрійського вагонобудівного заводу TransAnt GmbH, розташованого у місті Лінц.

Цей спільний українсько-австрійський проєкт мав на меті забезпечити вихід українського заводу "Дніпровагонмаш" на ринок Євросоюзу зі своїми сучасними моделями вантажних вагонів.

Про Групу "ТАС"

Група "ТАС" — одна з найбільших фінансово-промислових груп України, яка представлена в банківській сфері, страхуванні, вагонобудуванні, металургії, виробництві пакувальних матеріалів, логістиці, сільському господарстві, харчовій промисловості та нерухомості.

Група "ТАС" була заснована 1998 року. Сфера її бізнес-інтересів охоплює фінансовий сектор та аптечний, а також промисловість, нерухомість, венчурні проєкти.