Група ТАС Тігіпка отримала контроль над австрійським виробником вантажних вагонів

Кіпрська компанія TAS Overseas Investments Limited, яка належить Сергію Тігіпку, отримала контрольний пакет акцій австрійського вагонобудівного заводу TransAnt GmbH, розташованого у місті Лінц.

Про це пише LIGA .net, посилаючись на виписку з офіційного торговельного реєстру Австрії.

Згідно з повідомленням, після збільшення статутного капіталу заводу, частка TAS Overseas Investments у TransAnt зросла з 40,03% до 61,38%. Водночас частки інших акціонерів знизилися: частка Voestalpine Stahl GmbH зменшилась з 48,1% до 30,98%, а частка Rail Cargo Austria AG – з 11,87% до 7,65%.

Тігіпко та його група вступили у акціонери TransAnt GmbH на початку 2023 року. До цього моменту основними акціонерами були австрійська сталеливарна компанія Voestalpine, яка володіла понад 80% акцій, та вантажний підрозділ австрійської залізниці Rail Cargo Austria, частка якої становила майже 20%.

Представники ТАС заявили, що цей спільний українсько-австрійський проект має на меті забезпечити вихід українського заводу "Дніпровагонмаш" на ринок Євросоюзу зі своїми сучасними моделями вантажних вагонів.

Нагадаємо, раніше Група ТАС Сергія Тігіпка стала партнером міжнародної сталеливарної компанії Voestalpine зі штаб-квартирою в Австрії та вантажного підрозділу Австрійської федеральної залізниці - OBB RailСargo Group, купивши 40% акцій компанії TransAnt GmbH (Австрія), яка є розробником інноваційних вантажних вагонів нового покоління.

У ТАС підкреслюють, що об’єднання майже 100-літнього досвіду роботи "Дніпровагонмашу" з розробками та сучасними технологіями TransAnt, якістю сталі Voestalpine та логістичними можливостями австрійської залізниці має посилити конкуренцію на ринку, сприяти розвитку українського машинобудування та зміцнити економічні зв’язки між двома державами.