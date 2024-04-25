Группа ТАС Тигипко получила контроль над австрийским производителем грузовых вагонов

Кипрская компания TAS Overseas Investments Limited, принадлежащая Сергею Тигипко, получила контрольный пакет акций австрийского вагоностроительного завода TransAnt GmbH, расположенного в городе Линц.

Об этом пишет LIGA.net, ссылаясь на выписку из официального торгового реестра Австрии.

Согласно сообщению, после увеличения уставного капитала завода доля TAS Overseas Investments в TransAnt выросла с 40,03% до 61,38%. В то же время, доли других акционеров снизились: доля Voestalpine Stahl GmbH уменьшилась с 48,1% до 30,98%, а доля Rail Cargo Austria AG – с 11,87% до 7,65%.

Тигипко и его группа вступили в акционеры TransAnt GmbH в начале 2023 года. До этого момента основными акционерами были австрийская сталелитейная компания Voestalpine, владевшая более 80% акций, и грузовое подразделение австрийской железной дороги Rail Cargo Austria, доля которой составила почти 20%.

Представители ТАС заявили, что этот совместный украинско-австрийский проект должен обеспечить выход украинского завода "Днепровагонмаш" на рынок Евросоюза со своими современными моделями грузовых вагонов.

Напомним, ранее группа ТАС Сергея Тигипко стала партнером международной сталелитейной компании Voestalpine со штаб-квартирой в Австрии и грузового подразделения Австрийской федеральной железной дороги - OBB RailСargo Group, купив 40% акций компании TransAnt GmbH (Австрия), разработчика инновационных грузовых вагонов.

В ТАС подчеркивают, что объединение почти 100-летнего опыта работы "Днепровагонмаша" с разработками и современными технологиями TransAnt, качеством стали Voestalpine и логистическими возможностями австрийской железной дороги должно усилить конкуренцию на рынке, способствовать развитию украинского машиностроения и укрепить экономические связи государствами.