Таскомбанк останавливает проект sportbank: что будет с клиентами

Таскомбанк объявил о прекращении развития и дальнейшей работе своего проекта sportbank. С 17 апреля новые клиенты больше не смогут присоединиться к sportbank, а с 12 мая приложение станет недоступным.

Об этом решении правления банка сообщила пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что все пользователи sportbank являются, соответственно, клиентами Таскомбанка, поэтому они продолжат получать финансовые услуги от банка.

Что делать клиентам

Также клиентам sportbank предлагается программа удобного перехода в приложение TAS2U, где будут доступны все продукты, ранее открытые через sportbank.

Обновив TAS2U, клиенты автоматически получат виртуальные карты success card и возможность использовать все банковские продукты с переносом средств на счетах.

"Обновите приложение TAS2U, войдите и примите условия оферты для последующего обслуживания в Таскомбанке. Мы автоматически перевыпустим Ваши карты sportbank на виртуальные карты success card", - отметили в учреждении.

Новым пользователям банк советует сначала загрузить TAS2U из App Store или Google Play. Затем зарегистрируйтесь, используя финансовый номер и номер карты sportbank. После регистрации примите условия для продления обслуживания в Таскомбанке .

Банк автоматически заменит карты sportbank на виртуальные карты success card и отобразит все банковские продукты клиентов, оформленные через sportbank в приложении с переносом средств на счета.

Что произошло с sportbank

С 2021-го sportbank работал на базе Таскомбанка Сергея Тигипко , но с осени 2023-го sportbank искал новое базовое финное положение.

В конце февраля Лычаковский суд Львова арестовал счета ООО "Дивотек" и ООО "ЗН Нетворк", которые владели sportbank.

Дело набрало обороты в январе, когда детективы ДБР посетили офис sportbank в поисках доказательств возможного сотрудничества с российскими платформами Parimatch, Buddy.bet и PariWin, подозреваемыми в уклонении от уплаты налогов.