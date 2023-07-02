В Украине появился пятый банк, через который можно дистанционно получить возмещения по вкладам в банках-банкротах

К осуществлению дистанционных выплат гарантированных сумм вкладчикам неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, присоединился Таскомбанк.

Таким образом, как говорится в сообщении ФГВ, на сегодняшний день уже пять банков-агентов фонда предоставляют возможность своим клиентам получать гарантированные выплаты удаленно, без посещения отделений.

"Внедряя механизм удаленного получения возмещения, ФГВ закладывал в основу два принципа – удобство и безопасность вкладчика. Ситуация, при которой вкладчик, не выходя из дома, может получить на свой счет средства по вкладу в неплатежеспособном банке, ставилась в приоритет", - отметила заместитель директора-распорядителя фонда Наталья Рудуха.

По ее словам, в условиях войны эта потребность обострилась из-за отсутствия возможности физического доступа к отделениям банков, что часто сопровождалось опасностью для жизни, поэтому фонд приветствует желание банков-агентов облегчить получение вкладчиками гарантированного возмещения по их вкладам в случае банкротства банка.

Отмечается, что для реализации инициативы фонда по осуществлению дистанционных выплат Таскомбанк доработал свое мобильное приложение, предоставив всем нынешним клиентам возможность подать заявку на выплату возмещения в системе банка онлайн. После успешной проверки данных клиента гарантированная сумма будет зачислена на счет вкладчика, открытый в этом банке.

Напомним, что выплаты гарантированного возмещения ФГВ осуществляет через автоматизированную систему выплат, к которой подключены 12 банков-агентов фонда. После введения военного положения он усовершенствовал механизм выплаты гарантированного возмещения вкладчикам, что предполагает получение гарантированной суммы по вкладу без посещения отделений банков-агентов.

Первыми банками-агентами, начавшими проводить дистанционные выплаты гарантированный возмещений, стали Приватбанк, Укргазбанк, банк "Пивденный" и Первый украинский международный банк.

По состоянию на 27 июня с момента введения дистанционных выплат вкладчиками находящихся в управлении фонда банков было удаленно получено 2,13 миллиарда гривен гарантированных возмещений.

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