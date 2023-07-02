- Категория
- Банки
- Дата публикации
-
В Украине появился пятый банк, через который можно дистанционно получить возмещения по вкладам в банках-банкротах
К осуществлению дистанционных выплат гарантированных сумм вкладчикам неплатежеспособных банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, присоединился Таскомбанк.
Таким образом, как говорится в сообщении ФГВ, на сегодняшний день уже пять банков-агентов фонда предоставляют возможность своим клиентам получать гарантированные выплаты удаленно, без посещения отделений.
"Внедряя механизм удаленного получения возмещения, ФГВ закладывал в основу два принципа – удобство и безопасность вкладчика. Ситуация, при которой вкладчик, не выходя из дома, может получить на свой счет средства по вкладу в неплатежеспособном банке, ставилась в приоритет", - отметила заместитель директора-распорядителя фонда Наталья Рудуха.
По ее словам, в условиях войны эта потребность обострилась из-за отсутствия возможности физического доступа к отделениям банков, что часто сопровождалось опасностью для жизни, поэтому фонд приветствует желание банков-агентов облегчить получение вкладчиками гарантированного возмещения по их вкладам в случае банкротства банка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что для реализации инициативы фонда по осуществлению дистанционных выплат Таскомбанк доработал свое мобильное приложение, предоставив всем нынешним клиентам возможность подать заявку на выплату возмещения в системе банка онлайн. После успешной проверки данных клиента гарантированная сумма будет зачислена на счет вкладчика, открытый в этом банке.
Напомним, что выплаты гарантированного возмещения ФГВ осуществляет через автоматизированную систему выплат, к которой подключены 12 банков-агентов фонда. После введения военного положения он усовершенствовал механизм выплаты гарантированного возмещения вкладчикам, что предполагает получение гарантированной суммы по вкладу без посещения отделений банков-агентов.
Первыми банками-агентами, начавшими проводить дистанционные выплаты гарантированный возмещений, стали Приватбанк, Укргазбанк, банк "Пивденный" и Первый украинский международный банк.
По состоянию на 27 июня с момента введения дистанционных выплат вкладчиками находящихся в управлении фонда банков было удаленно получено 2,13 миллиарда гривен гарантированных возмещений.
Источник фото: ua.depositphotos.com