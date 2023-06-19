Через "Дію" вкладчики обанкротившихся банков смогут вернуть средства: что известно о новой услуге

Минцифры и Фонд гарантирования вкладов физических лиц анонсировали новую услугу в "Дії": вкладчики обанкротившихся банков смогут через сервис государственных услуг подать заявление на возмещение вклада.

Соответствующий документ подписали вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут, передает пресс-служба Минцифры.

С новой услугой вкладчик сможет:

подать заявление о возмещении средств через "Дію";

проверить, какую сумму ему должны выплатить;

выбрать имеющийся или открыть новый счет еПоддержка в одном из банков-агентов Фонда для зачисления средств.

"Сотрудничество с Фондом гарантирования вкладов позволит украинцам вернуть свои средства в несколько кликов. Сделать это без бумаг и походов в банк. Это будет удобный и быстрый сервис. Сейчас мы работаем над услугой в "Дії" и вскоре она запустится для всех вкладчиков", – прокомментировал Федоров.

Новую услугу уже тестируют 7 банков-партнеров, после запуска их количество составит 12.

По состоянию на 19 июня ФГВФЛ должен возместить 1,4 миллиона счетов на сумму около 3,2 млрд грн.

"Для Фонда важно не просто безоговорочно при любых условиях выплачивать средства, а делать этот процесс максимально комфортным для вкладчиков. С этой целью первым шагом год назад мы запустили формат дистанционных выплат, который сегодня реализуют четыре наших банка-агента. И уже сегодня мы тестируем услугу, которая максимально упростит процедуру получения вкладчиком причитающихся ему средств от Фонда через приложение "Дія", - добавила Рекрут.

Согласно законодательству, ФГВФЛ возмещает клиенту банка максимум 200 000 гривен. Особый статус имеет только Ощадбанк, что указано в законе "О банках и банковской деятельности". Вкладчики госбанка получают от государства гарантию возврата полной суммы депозита. Такие правила действуют в мирное время.

Пока для всех кредиторов банков, которые были или будут лишены лицензии после начала полномасштабного российского вторжения, действует норма о гарантии возврата 100% депозитов в течение действия военного положения в Украине и трех месяцев после его завершения.

Через три месяца после военного положения сумма предельного размера возмещения средств по вкладам должна составлять 600 тысяч гривен.