ФГВФЛ начинает выплаты средств вкладчикам Форвард Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 1 марта начинает выплаты вкладчикам неплатежеспособного Форвард Банка средств с депозитов, срок действия которых истек до 7 февраля включительно, и с текущих счетов. Об этом говорится в сообщении ФГВ.

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Средства по этим договорам возмещаются в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 7 февраля. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне с учетом пересчета по курсу Национального банка на эту же дату.

Выплаты производятся через банки-агенты фонда, подключенные к автоматизированной системе выплат. Получить возмещение можно непосредственно в отделении одного из банков-агентов или дистанционно без физического посещения отделения банка. Дистанционные выплаты осуществляют четыре банка-агента – ПриватБанк, Укргазбанк, банк "Пивденный" и ПУМБ.

Для получения средств непосредственно в отделении любого из банков-агентов необходимо обратиться в выбранное отделение с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Физические лица-резиденты дополнительно должны предъявить документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в госреестре физлиц-налогоплательщиков.

Справочную информацию можно получить по номерам "горячей линии" - ФГВ 0-800-105-800 (бесплатно в пределах Украины) и +38(044)333-36-55 (согласно тарифам оператора); информационно-консультационного центра фонда – +38(044)333-35-85 (согласно тарифам оператора); и самого Форвард Банка – 0-800-800-881, +38(044)300-01-06 (круглосуточно без выходных).

Напомним, что НБУ отнес Форвард Банк, принадлежащий россиянину Рустаму Тарико, к категории неплатежеспособных 7 февраля. 13 февраля ФГВ объявил поиск инвестора для вывода этого финучреждения с рынка. Позже срок подачи конкурсных предложений был продлен до 3 марта.