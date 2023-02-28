ФГВФО розпочинає виплати коштів вкладникам Форвард Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 1 березня розпочинає виплати вкладникам неплатоспроможного Форвард Банку коштів з депозитів, строк дії яких закінчився до 7 лютого включно, та з поточних рахунків. Про це йдеться у повідомленні ФГВ.

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Кошти за цими договорами відшкодовуються в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 7 лютого. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні, перераховані за курсом Національного банку України на цю ж дату.

Виплати здійснюються через банки-агенти фонду, що підключені до автоматизованої системи виплат. Отримати відшкодування можна безпосередньо у відділенні одного з банків-агентів або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку. Дистанційні виплати здійснюють чотири банки-агенти - ПриватБанк, Укргазбанк, банк "Південний" та ПУМБ.

Для отримання коштів безпосередньо у відділенні будь-якого з банків-агентів необхідно звернутися до обраного відділення з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред’явити документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в держреєстрі фізосіб-платників податків.

Довідкову інформацію можна отримати за номерами "гарячої лінії" - ФГВ 0-800-105-800 (безкоштовно в межах України) та +38(044)333-36-55 (згідно з тарифами оператора); інформаційно-консультаційного центру фонду - +38(044)333-35-85 (згідно з тарифами оператора); та самого Форвард Банку - 0-800-800-881, +38(044)300-01-06 (цілодобово без вихідних).

Нагадаємо, що НБУ відніс Форвард Банк, який належить росіянину Рустаму Таріко, до категорії неплатоспроможних 7 лютого. 13 лютого ФГВ оголосив пошук інвестора для виведення цієї фінустанови з ринку. Згодом строк подачі конкурсних пропозицій було продовжено до 3 березня.