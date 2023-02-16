В Україні остаточно ліквідували банк "Преміум"

Банк "Преміум" остаточно ліквідований як юридична особа. Як ідеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідний запис було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 7 лютого.

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Таким чином, ліквідація цієї фінустанови вважається завершеною, а сам банк ліквідованим. Відповідно, повноваження Фонду гарантування вкладів як ліквідатора банку "Преміум" припинено.

Процес ліквідації розтягнувся на сім років: Національний банк України вирішив ліквідувати банк "Преміум" 10 лютого 2016 року через порушення банківського законодавства у сфері фінансового моніторингу. Виплати його вкладникам почалися з 12 березня того ж року.

Втім, в грудні 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав рішення про позбавлення банку ліцензії протиправним та зобов'язав НБУ цю ліцензію йому повернути. 15 липня 2020 року це рішення було підтверджене Верховним судом.

Однак фактичне скасування ліквідації, як констатували у ФГВ та НБУ і щодо інших подібних рішень, виконати неможливо. У березні вже 2022 року фонд повідомив, що через ухвалення нового порядку відшкодування коштів за вкладами відновив виплати гарантованого відшкодування вкладникам декількох банків, ліквідація яких до цього оскаржувалася в судовому порядку, зокрема банків "Преміум", "Капітал", "Велес" та Златобанку.

17 листопада 2022 року ФГВ затвердив ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідацї щодо банку "Преміум", припинивши всі виплати вкладникам. З цього моменту ліквідаційна процедура банку вважалася завершеною, однак банк як юрособа продовжував номінально існувати. Загалом у межах виплат гарантованого відшкодування вкладники банку "Преміум" отримали 147,3 мільйона гривень.