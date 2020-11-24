Отмена Верховным судом ликвидации банка "Велес" не вернет его к жизни — НБУ

Верховный суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций об отмене решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Велес".

В то же время, как констатируется в сообщении регулятора, законодательством не предусмотрен механизм восстановления деятельности уже ликвидированного банка, в том числе и по решению суда.

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НБУ напоминает, что под его внимание банк попал еще в августе 2015 года, когда финучреждение само же и обратилось к регулятору для обновления аннулированной регистрации договора займа в 460 млн долларов между украинцем и юрлицом-нерезидентом. Однако, проанализировав документы, НБУ заподозрил в этом незаконный вывод средств за рубеж, связанный с преступной деятельностью, и передал бумаги в правоохранительные органы.

После проверки банка НБУ 10 декабря 2015 года решил отозвать лицензию банка за систематические нарушения и рисковую деятельность в сфере финмониторинга.

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Нацбанк выяснил, что в октябре 2014 — августе 2015 года три юрлица-клиента "Велеса" с признаками фиктивности регулярно перечисляли крупные суммы средств за границу. Деньги, поступавшие на их счета в банке, в течение одного или нескольких дней полностью направлялись для покупки иностранной валюты и дальнейшего вывод капиталов за границу. По таким схемам три компании вывели в общей сложности 166,1 млн долларов.

НБУ также выявил другие нарушения в деятельности "Велеса": ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно обновлять внутренние документы по вопросам финмониторинга; необеспечение регистрации операции, подлежащей финмониторингу; нарушение срока предоставления информации по запросу уполномоченного органа, а также срока уведомления этого органа о прибыльной операции.

Также регулятор констатирует, что банк не выполнял обязанности отказывать клиентам в обслуживании в случае представления при идентификации недостоверной информации или информации для введения банка в заблуждение; а также подавал в НБУ недостоверную информацию и документы.

Напомним, в августе Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию банка "Велес". Пока что она не завершена.

Отметим, что в июне прошлого года Верховный суд также признал незаконной ликвидацию другого банка — "Капитал".