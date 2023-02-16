В Украине окончательно ликвидировали банк "Премиум"

Банк "Премиум" окончательно ликвидирован как юридическое лицо. Как говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, соответствующая запись была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований 7 февраля.

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Таким образом, ликвидация этого финучреждения считается завершенной, а сам банк ликвидированным. Соответственно, полномочия Фонда гарантирования вкладов как ликвидатора банка "Премиум" прекращены.

Процесс ликвидации растянулся на семь лет: Национальный банк Украины решил ликвидировать банк "Премиум" 10 февраля 2016 из-за нарушения банковского законодательства в сфере финансового мониторинга. Выплаты его вкладчикам начались с 12 марта того же года.

В декабре 2017 года Окружной административный суд Киева признал решение о лишении банка лицензии противоправным и обязал НБУ эту лицензию ему вернуть. 15 июля 2020 года это решение было подтверждено Верховным судом.

Однако фактическую отмену ликвидации, как констатировали в ФГВ и НБУ и в отношении других подобных решений, выполнить невозможно. В марте уже 2022 года фонд сообщил, что ввиду принятия нового порядка возмещения средств по вкладам возобновил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам нескольких банков, ликвидация которых до этого обжаловалась в судебном порядке, в частности банков "Премиум", "Капитал", "Велес" и Златобанка.

17 ноября 2022 года ФГВ утвердил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидации в отношении банка "Премиум", прекратив все выплаты вкладчикам. С этого момента ликвидационная процедура банка считалась завершенной, однако банк как юрлицо продолжал номинально существовать. В целом же в рамках выплат гарантированного возмещения вкладчики банка "Премиум" получили 147,3 миллиона гривен.