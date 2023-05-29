Кредиты клиентов-физлиц банка "Аркада" выставили на продажу

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на аукцион в системе "Prozorro.Продажи" одним лотом права требования по 400 кредитным договорам физических лиц АО АКБ "Аркада". Торги пройдут 6 июня.

Об этом 29 мая сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Начальная цена лота №GL3N223724 – 182,2 млн грн. На аукцион вместе выставят 399 кредитов, обеспеченных ипотекой, 1 – беззалоговый. Все кредиты номинированы в гривне. По сумме задолженности 96,4% кредитов было выдано в период 2016-2019 годов. В залоге за 97,3% портфеля находится жилая недвижимость, 2,7% – коммерческая недвижимость. Практически все объекты залога находятся в Киеве. 89,3% кредитов без просрочки, еще 8,8% имеют просрочку платежа – от 90 дней до 1 года.

"Каждый кредит до этого уже выставлялся на индивидуальную продажу в системе Prozorro. Продажи, но не нашел своего покупателя, поэтому сейчас они объединены в пул", - пояснили в ФГВФЛ.

Аукцион организуют по голландской модели на электронной площадке Prozorro.Продажи. В торгах могут принять участие юридические и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам. Подробная информация о лоте, публичная информация о кредитах, переданное в обеспечение имущества – в публичном паспорте.

Напомним, Нацбанк признал банк "Аркада" неплатежеспособным в конце августа 2020 года. Впоследствии финучреждение решили ликвидировать.