Кредити клієнтів-фізосіб банку "Аркада" виставили на продаж

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставив на аукціон у системі "Prozorro.Продажі" одним лотом права вимоги за 400 кредитними договорами фізичних осіб АТ АКБ "Аркада". Торги відбудуться 6 червня.

Про це 29 травня повідомила пресслужба ФГВФО.

Початкова ціна лоту №GL3N223724 – 182,2 млн грн. На аукціон разом виставлять 399 кредитів забезпечені іпотекою, 1 – беззаставний. Усі кредити номіновані в гривні. За сумою заборгованості 96,4% кредитів були видані в період 2016-2019 років. У заставі за 97,3% портфелю перебуває житлова нерухомість, 2,7% – комерційна нерухомість. Майже всі об’єкти застави знаходяться у Києві. 89,3% кредитів без прострочки, ще 8,8% мають прострочку платежу – від 90 днів до 1 року.

"Кожен кредит до цього уже виставлявся на індивідуальний продаж у системі Prozorro.Продажі, але не знайшов свого покупця, тому зараз їх об’єднано у пул", — пояснили в ФГВФО.

Аукціон організують за голландською моделлю на електронному майданчику Prozorro.Продажі. У торгах зможуть взяти участь юридичні та фізичні особи, окрім позичальників і поручителів за кредитами. Детальна інформація про лот, публічна інформація про кредити, передане у забезпечення майно – у публічному паспорті.

Нагадаємо, Нацбанк визнв банк "Аркада" неплатоспроможним наприкінці серпня 2020 року. Згодом фінустанову вирішили ліквідувати.