ФГВФО виставив на продаж кредити автодилерів з автосалонами у Харкові в заставі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон у системі "Prozorro.Продажі" 9 травня права вимоги за кредитами та дебіторської заборгованості на загальну суму 497,4 мільйона гривень групи компаній-автодилерів, зареєстрованих у Харкові.

Як ідеться у повідомленні фонду, активи перебувають на балансі Мегабанку і на продаж виставляються вперше. Компанії-позичальники не перебувають у стані припинення, а основним напрямком їхньої діяльності є торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами.

Забезпеченням за договорами виступають, зокрема, об’єкти нерухомості у Харкові, у яких зараз розміщується декілька автосалонів відомих марок, загальною площею 37,8 тисячі квадратних метрів.

Зокрема, йдеться про нежитлові будівлі на вулицях Героїв Праці, Клочківській та Шевченка. Стартова ціна лоту №G18N023450 складає ті ж 497,4 мільйона гривень.

Торги відбудуться за англійською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами, та осіб, пов'язаних з Росією. Для участі треба внести гарантійний внесок у 10% від стартової ціни.

Нагадаємо, що Мегабанк був визнаний неплатоспроможним 2 червня минулого року, 21 червня розпочалися виплати його вкладникам, а 22 липня його було вирішено ліквідувати. У вересні ФГВ почав виставляти активи фінустанови на продаж.