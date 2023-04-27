ФГВФЛ выставил на продажу кредиты автодилеров с автосалонами в Харькове в залоге

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион в системе "Prozorro.Продажи" 9 мая права требования по кредитам и дебиторской задолженности на общую сумму 497,4 миллиона гривен группы компаний-автодилеров, зарегистрированных в Харькове.

Как говорится в сообщении фонда, активы находятся на балансе Мегабанка и на продажу выставляются впервые. Компании-заемщики не находятся в состоянии прекращения, а основным направлением их деятельности является торговля автомобилями и автотранспортными средствами.

Обеспечением по договорам выступают, в частности, объекты недвижимости в Харькове, в которых сейчас находится несколько автосалонов известных марок, общей площадью 37,8 тысячи квадратных метров.

В частности, речь идет о нежилых зданиях на улицах Героев Труда, Клочковской и Шевченко. Стартовая цена лота №G18N023450 составляет те же 497,4 миллиона гривен.

Торги пройдут по английской модели аукциона. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам и лиц, связанных с Россией. Для участия следует внести гарантийный взнос в 10% от стартовой цены.

Напомним, что Мегабанк был признан неплатежеспособным 2 июня прошлого года, 21 июня начались выплаты его вкладчикам, а 22 июля его было решено ликвидировать. В сентябре ФГВ начал выставлять активы финучреждения на продажу.