ФГВФЛ выставил на продажу кредиты Сбербанка, обеспеченные хлебо- и молокозаводами в трех городах

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион 23 февраля в системе "Prozorro.Продажи" активы Международного резервного банка (бывший Сбербанк, переименовавшийся незадолго до начала ликвидации) в составе комплексов по производству хлебо- и молокопродуктов.

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Как говорится в сообщении фонда, в лот №G16N022123 вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с тремя юридическими лицами. Активы на продажу выставляются впервые.

В обеспечение по кредиту передано несколько производственных комплексов (недвижимость и оборудование) по производству хлебо- и молокопродуктов в Кривом Роге, Черкассах и Хмельницком.

В частности, в Кривом Роге это производственные корпуса и оборудование хлебозаводов на улицах Георга Отса и Щепкина; в Черкассах – комплекс зданий и сооружений и оборудование молокозавода на улице Кобзарской (Вербовецкого), а в Хмельницком – целостный имущественный комплекс и оборудование молокозавода на улице Кооперативной.

Также в качестве обеспечения оформлены финансовые поручительства физических и юридических лиц. Общая задолженность по кредитам составляет 107,4 миллиона гривен, соответственно это и является стартовой ценой торгов.

Пройдут они по английской модели (то есть с повышением цены). Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам и лицам, связанным с Россией. Заявки на участие в торгах можно подать до 20:00 22 февраля.

В ФГВ напоминают, что поскольку речь идет именно о правах требования по кредитам, победитель аукциона получит не само залоговое имущество, а право требовать от должника возврата средств, в частности путем обращения взыскания на залог через суд.

Отметим, что обычно значительные активы ликвидируемых банков не удается продать с первого раза, однако недавно ФГВ удалось с первого раза продать элитный комплекс в Конча-Заспе, принадлежавший другому дочернему российскому банку в Украине - Проминвестбанку.

В январе же ФГВ выставлял на торги впервые и крупные активы вышеупомянутого МР Банка, в частности кредиты, обеспеченные днепровским ТРЦ "Караван" и черкасским химкомбинатом "Азот". Однако оба этих аукциона были признаны не состоявшимися.