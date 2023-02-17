ФГВФО виставив на продаж кредити Сбербанку, забезпечені хлібо- та молокозаводами в трьох містах

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон 23 лютого у системі "Prozorro.Продажі" активи Міжнародного резервного банку (колишній Сбербанк, що перейменувався незадовго до початку ліквідації) у складі комплексів з виробництва хлібо- та молокопродуктів.

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Як ідеться в повідомленні фонду, до лоту №G16N022123 увійшли права вимоги за кредитними договорами, що укладені з трьома юридичними особами. Активи на продаж виставляються вперше.

У забезпечення за кредитами передано кілька виробничих комплексів (нерухомість та обладнання) з виробництва хлібо- та молокопродуктів у Кривому Розі, Черкасах та Хмельницькому.

Зокрема, в Кривому Розі це виробничі корпуси та обладнання хлібозаводів на вулицях Георга Отса та Щепкіна; у Черкасах - комплекс будівель та споруд і обладнання молокозаводу на вулиці Кобзарській (Вербовецького), а в Хмельницькому - цілісний майновий комплекс і обладнання молокозаводу на вулиці Кооперативній.

Також в якості забезпечення оформлено фінансові поруки фізичних та юридичних осіб. Загальна заборгованість за кредитами складає 107,4 мільйона гривень, відповідно це і є стартовою ціною торгів.

Відбудуться вони за англійською моделлю (тобто з підвищенням ціни). Участь в аукціоні можуть взяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами та осіб, пов'язаних з Росією. Заявки на участь у торгах можна подати до 20:00 22 лютого.

У ФГВ нагадують, що оскільки йдеться саме про права вимоги за кредитами, переможець аукціону отримає не саме заставне майно, а право вимагати від боржника повернення коштів, зокрема шляхом звернення стягнення на застави через суд.

Зазначимо, що зазвичай значні активи банків, що ліквідуються, не вдається продати з першого разу, однак нещодавно ФГВ вдалося з першого разу продати елітний комплекс в Конча-Заспі, який належав іншому дочірньому російському банку в Україні - Промінвестбанку.

У січні ж ФГВ виставляв на торги уперше й великі активи вищезазначеного МР Банку, зокрема кредити, забезпечені дніпровським ТРЦ "Караван" та черкаським хімкомбінатом "Азот". Однак обидва ці аукціони були визнані такими, що не відбулися.