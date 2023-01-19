ФГВФЛ виставив на продаж кредит Сбербанку черкаському "Азоту" із самим комбінатом у заставі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон в системі "Prozorro.Продажі" 30 січня права вимоги за кредитом юридичної особи, у забезпечення за яким, зокрема, передано хімічний комбінат "Азот" (Черкаси) та залишки природного газу у підземних сховищах газотранспортної системи.

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Як ідеться у повідомленні фонду, актив перебуває на балансі Міжнародного резервного банку (колишнього Сбербанку), який наразі знаходиться в стадії ліквідації, і на продаж виставляється уперше.

До складу лоту №G16N021956 входять права вимоги за кредитом "Азоту", який є одним з найбільших хімічних підприємств України. Він розташований на вулиці Героїв Холодного Яру (колишній Першотравневій) на околиці міста.

У заставі за вказаним кредитом, зокрема, знаходяться понад 10 тисяч основних засобів, а саме - виробниче обладнання, трубопроводи, міжцехові комунікації, кабельні розводки, компресори, кабельні комунікації, холодильник регенерації та інше.

Також у заставу передано, власне, комплекси будівель і споруд цехів загальною площею понад 130 тисяч квадратних метрів, майже 29 га землі, зокрема з цільовим призначенням "землі промисловості"; а також залишки природного газу у кількості понад 36,3 мільйона кубометрів.

На початок грудня 2022 року заборгованість за виставленим на продаж кредитом сягнула 1,9 мільярда гривень. Ця ж сума є початковою ціною реалізації лоту.

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону, участь у них можуть взяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім пов'язаних з державою-агресором Росією, а також позичальника та поручителів.

В свою чергу власник "Азоту" Group DF у зв'язку з оголошенням ФГВ повідомляє, що має зі Сбербанком договір про реструктуризацію боргів, і можлива зміна одного із кредиторів підприємства не зможе вплинути на його працездатність.

В компанії запевнили, що "Азот" виконає всі укладені з фермерами контракти, продовжить виробляти та відвантажувати добрива чітко відповідно до укладених угод.

Нагадаємо також, що на торги 30 січня також уперше виставлено кредит екс-Сбербанку із заставою у вигляді торговельно-розважального центру "Караван" у Дніпрі: стартова ціна лоту складає понад 555 мільйонів гривень.