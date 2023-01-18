ФГВФО продає кредит Сбербанку з дніпровським ТРЦ "Караван" у заставі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон 30 січня в системі "Prozorro.Продажі" активу Міжнародного резервного банку (колишнього Сбербанку), до складу якого включено права вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою.

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Як повідомляють у фонді, в заставі банку, зокрема, знаходиться будівля одного з найбільших діючих торгово-розважальних центрів у Дніпрі. Цей актив на продаж виставляється уперше.

Сума заборгованості за виставленим на продаж кредитом на початок грудня становила 555,7 мільйона гривень. Позичальником є юрособа, зареєстрована у Києві. У грудні було порушено справу про його банкрутство. Зазначена сума одночасно є й початковою ціною реалізації відповідного лота №G16N021925.

Зокрема, у заставу банку було передано ТРЦ загальною площею майже 100 тисяч квадратних метрів на території Слобожанської селищної громади. Під ним мається на увазі ТРЦ "Караван", територія якого межує з територією Дніпра (вулицею Березинською на житломасиві Лівобережний-3).

Також у заставі - рухоме майно, що є невід'ємною частиною ТРЦ, а саме ліфт, ескалатор, компресори та інше; частка в статутному капіталі юрособи в розмірі 100% та право вимоги на отримання грошової виручки за оренду приміщення за 175 договорами оренди.

В ФГВ при цьому звертають увагу, що на продаж виставлено право вимоги за кредитом, а не саме заставне майно. Тому переможець аукціону отримає право вимагати від позичальника повернення коштів, зокрема шляхом звернення стягнення на заставне майно, у тому числі у судовому порядку.

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону, участь у них можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім пов'язаних з державою-агресором Росією, а також самого позичальника та поручителя за виставленим на продаж кредитом. Кошти від продажу, якщо він відбудеться, фонд спрямує на розрахунки з кредиторами МР Банку.

Нагадаємо при цьому, що напередодні ФГВ передав державі в особі держпідприємства "Національний фонд інвестицій України" акції дочірніх банків російських державних структур в Україні, які наразі ліквідовуються - МР Банку, що належав Сбербанку Росії, та Промінвестбанку, що належав держкорпорації "ВЕБ.РФ". Зазначимо також, що 19 січня фонд знову спробує продати відділення МР Банку на вулиці Великій Васильківській в Києві.