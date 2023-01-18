ФГВФЛ продает кредит Сбербанка с днепровским ТРЦ "Караван" в залоге

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион 30 января в системе "Prozorro.Продажи" актив Международного резервного банка (бывшего Сбербанка), в состав которого включены права требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом.

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Как сообщают в фонде, в залоге банка, в частности, находится здание одного из крупнейших торгово-развлекательных центров в Днепре. Этот актив на продажу выставляется впервые.

Сумма задолженности по выставленному на продажу кредиту на начало декабря составила 555,7 миллиона гривен. Заемщиком является юрлицо, зарегистрированное в Киеве. В декабре было возбуждено дело о его банкротстве. Указанная сумма одновременно является и начальной ценой реализации соответствующего лота №G16N021925.

В частности, в залог банка был передан ТРЦ общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров на территории Слобожанской поселковой общины. Под ним подразумевается ТРЦ "Караван", территория которого граничит с территорией Днепра (улицей Березинской на жилмассиве Левобережный-3).

Также в залоге – движимое имущество, являющееся неотъемлемой частью ТРЦ, а именно лифт, эскалатор, компрессоры и прочее; доля в уставном капитале юрлица в размере 100% и право требования на получение денежной выручки за аренду помещения по 175 договорам аренды.

В ФГВ при этом обращают внимание, что на продажу выставлено право требования по кредиту, а не само залоговое имущество. Поэтому победитель аукциона получит право требовать от заемщика возврата средств, в частности, путем обращения взыскания на залоговое имущество, в том числе в судебном порядке.

Торги пройдут по английской модели аукциона, участие в них могут принять юридические и физические лица, кроме связанных с государством-агрессором Россией, а также самих заемщика и поручителя по выставленному на продажу кредиту. Средства от продажи, если она состоится, фонд направит на расчеты с кредиторами МР Банка.

Напомним при этом, что накануне ФГВ передал государству в лице госпредприятия "Национальный фонд инвестиций Украины" ликвидируемые акции дочерних банков российских государственных структур в Украине - МР Банка, принадлежавшего Сбербанку России, и Проминвестбанка, принадлежавшего госкорпорации "ВЭБ.РФ". Отметим также, что 19 января фонд снова попытается продать отделение МР Банка на улице Большой Васильковской в Киеве.