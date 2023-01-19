ФГВФЛ выставил на продажу кредит Сбербанка черкасскому "Азоту" с самим комбинатом в залоге

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион в системе "Prozorro.Продажи" 30 января права требования по кредиту юридического лица, в обеспечение которого, в частности, переданы химический комбинат "Азот" (Черкассы) и остатки природного газа в подземных хранилищах газотранспортной системы.

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Как говорится в сообщении фонда, актив находится на балансе Международного резервного банка (бывшего Сбербанка), находящегося в стадии ликвидации, и на продажу выставляется впервые.

В состав лота №G16N021956 входят права требования по кредиту "Азота", который является одним из крупнейших химических предприятий Украины. Он расположен на улице Героев Холодного Яра (бывшей Первомайской) на окраине города.

В залоге по указанному кредиту находятся более 10 тысяч основных средств, а именно - производственное оборудование, трубопроводы, межцеховые коммуникации, кабельные разводки, компрессоры, кабельные коммуникации, холодильник регенерации и прочее.

Также в залог переданы, собственно, комплексы зданий и сооружений цехов общей площадью более 130 тысяч квадратных метров, почти 29 га земли, в том числе с целевым назначением "земли промышленности"; а также остатки природного газа в количестве более 36,3 миллионов кубометров.

На начало декабря 2022 года задолженность по выставленному на продажу кредиту составила 1,9 миллиарда гривен. Эта же сумма является начальной ценой реализации лота.

Торги пройдут по английской модели аукциона, участие в них могут принять как юридические, так и физические лица, за исключением связанных с государством-агрессором Россией, а также заемщика и поручителей.

В свою очередь владелец "Азота" Group DF в связи с объявлением ФГВ сообщает, что имеет со Сбербанком договор о реструктуризации долгов, и возможное изменение одного из кредиторов предприятия не сможет повлиять на его работоспособность.

В компании заверили, что "Азот" выполнит все заключенные с фермерами контракты, продолжит производить и отгружать удобрения четко в соответствии с заключенными соглашениями.

Напомним также, что на торги 30 января также впервые выставлен кредит экс-Сбербанка с залогом в виде торгово-развлекательного центра "Караван" в Днепре: стартовая цена лота составляет более 555 миллионов гривен.