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Через "Дію" вкладники збанкрутілих банків зможуть повернути кошти: що відомо про нову послугу
Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб анонсували нову послугу в "Дії": вкладники збанкрутілих банків зможуть через сервіс державних послуг подати заяву на відшкодування вкладу.
Відповідний документ підписали віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут, передає пресслужба Мінцифри.
З новою послугою вкладники зможуть:
- подати заяву про відшкодування коштів у Дії;
- перевірити, яку суму йому мають виплатити;
- вибрати наявний або відкрити новий рахунок єПідтримка в одному з банків-агентів Фонду для зарахування коштів.
"Співпраця з Фондом гарантування вкладів дасть можливість українцям повернути свої кошти у кілька кліків. Зробити це без паперів та походів до банку. Це буде зручний та швидкий сервіс. Наразі ми працюємо над послугою в Дії і незабаром вона запуститься для всіх вкладників", – прокоментував Федоров.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нову послугу вже тестують 7 банків-партнерів, після запуску їхня кількість становитиме 12.
Станом на 19 червня ФГВФО мусить відшкодувати 1,4 мільйона рахунків на суму близько 3,2 млрд грн.
"Для Фонду важливо не просто беззаперечно за будь-яких умов виплачувати кошти, а робити цей процес максимально комфортним для вкладників. З цією метою першим кроком рік тому ми запустили формат дистанційних виплат, який сьогодні реалізують чотири наші банки-агенти. І вже сьогодні ми тестуємо послугу, яка максимально спростить процедуру отримання вкладником належних йому коштів від Фонду через застосунок Дія", — додала Рекрут.
Згідно з законодавством, ФГВФО відшкодовує клієнту банку максимум 200 000 гривень. Особливий статус має лише Ощадбанк, що вказано в законі "Про банки і банківську діяльність". Вкладники держбанку отримують від держави гарантію повернення повної суми депозиту. Однак такі правила діють в мирні часи.
Наразі для всіх кредиторів банків, які були або будуть позбавлені ліцензії після початку повномасштабного російського вторгнення, діє норма про гарантію повернення 100% депозитів протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців після його завершення.
Через три місяці після воєнного стану сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами має становити 600 тисяч гривень.